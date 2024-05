Le Groupe Valeo Foods acquiert un des leaders italiens de la viennoiserie Dal Colle





Le Groupe Valeo Foods ("Valeo Foods" ou "le Groupe"), l'un des principaux producteurs européens de confiserie, de friandises et de chips, a finalisé l'acquisition de Dal Colle, un producteur italien renommé de produits de viennoiserie de haute qualité.

Forte d'une histoire de plus de 120 ans, Dal Colle produit une gamme de produits de viennoiserie pour toutes les occasions, notamment des Pandori, des Panettoni et des Croissants. Elle inclus plus de 180 produits qui sont actuellement vendus dans 35 pays à travers le monde.

Dal Colle vient parfaitement compléter les activités italiennes en pleine expansion de Valeo, qui se sont baties initialement sur l'acquisition de Balconi en 2015 puis de Val D'Enza en 2017 et d'IDP Pattini en 2023.

Ronald Kers, PDG du Groupe Valeo Foods, commente : "Dal Colle est un superbe ajout au portefeuille de Valeo Foods, qui compte déjà plusieurs des marques les plus raffinées et les mieux établies d'Europe, avec un héritage et des liens profonds avec les consommateurs. Sur le plan commercial, elle diversifie et renforce notre offre de produits et complète notre gamme de confiseries et de friandises de qualité sur ce marché, qui va des génoises emblématiques aux gaufrettes et aux biscuits. Elle ajoute également de nouvelles capacités de production et de logistique à notre plateforme italienne, qui soutiendront nos ambitions de croissance en Italie et dans toute l'Europe. Cette acquisition s'inscrit dans notre volonté de positionner Valeo Foods comme le champion incontesté de la confiserie en Europe".

Alberto Alfieri, Directeur Général de Valeo Foods Italie et Président de Balconi Spa, a également commenté : "Nous admirons depuis longtemps Dal Colle qui partage avec nous la passion pour la production de produits de haute qualité et dont l'héritage, la gamme et les opérations sont très complémentaires de l'entreprise Balconi. Nous sommes impatients d'accueillir près de 90 nouveaux collègues dans notre équipe et de travailler avec eux pour accélérer la croissance de notre entreprise italienne élargie."

Le Groupe Valeo Foods est l'un des groupes alimentaires à la croissance la plus rapide en Europe et l'un des principaux producteurs et fournisseurs de confiserie, friandises et chips de qualité.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros, le portefeuille de Valeo Foods comprend plus de 80 marques appréciées par ses clients dans plus de 100 pays à travers le monde, dont Balconi, Carstens, Jacobs, Barrat, Fox's Mints, Taveners, Poppets, Rowse Honey et Maple Crest. Le groupe emploie plus de 4 500 personnes dans 30 usines et bureaux au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, en République tchèque et au Canada. Le Groupe Valeo Foods est détenu par la société d'investissement Bain Capital.

29 mai 2024 à 06:10

