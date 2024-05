CargoM présente son bilan 2023-2024 lors de son assemblée générale annuelle





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, a présenté lundi dernier à ses membres et partenaires du secteur de la logistique et du transport de marchandises, son bilan 2023-2024 lors de son assemblée générale annuelle. Suivant l'assemblée, un événement réseautage a réuni une soixantaine de personnes qui ont profité de cette occasion pour échanger entre professionnels et professionnelles du secteur. Nous soulignons les présences de Mme Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville de Montréal dans l'arrondissement de Ville-Marie, membre du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité et de M. Geert Vansintjan, consul général de Belgique à Montréal. CargoM profite de cette occasion pour remercier le Fonds de solidarité FTQ, partenaire principal de l'événement réseautage.

«?C'est avec joie que nous vous présentons les travaux de la Grappe entrepris cette année. Nous sommes fiers de nos résultats malgré une fin d'année ponctuée de plusieurs départs importants au sein de la direction. Nous félicitons l'équipe qui a réussi, d'une main de maître, à maintenir le cap en assurant la gestion des activités courantes de la Grappe en plus des projets en développement. CargoM a pu ainsi poursuivre sa mission de rassembler le secteur autour d'actions concertées afin d'améliorer la fluidité de la chaîne logistique. Suivant notre plan stratégique 2023-2025, plusieurs initiatives, certaines développées en partenariat avec d'autres entreprises, ont été mises en place. Ces actions permettent d'améliorer la performance, la résilience et la visibilité de notre importante plaque tournante en Amérique du Nord. Nous remercions nos membres, nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos administrateurs et administratrices qui nous sont restés fidèles et qui nous ont soutenu lors de ces changements importants. Une nouvelle ère s'ouvre pour CargoM et c'est avec entrain et dynamisme que nous entrevoyons la prochaine année.?»

- Michael A. Grier, vice-président principal des opérations pour Dorel Industries inc. et vice-président du conseil d'administration de

CargoM

Principales actions de CargoM entreprises cette année :

Lancement officiel de l'outil de recension des espaces d'entreposage?;

Déploiement du catalogue Cap Saint-Laurent en collaboration en collaboration avec la Société de développement économique du Saint-Laurent financé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)?;

financé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)?; Organisation d'une activité réseautage ayant pour invités le Port d'Anvers-Bruges en collaboration avec le Port de Montréal?;

Visite de membres : Kuehne+Nagel, DG CanEst Transit Inc. et MSC?;

Participation à de nombreuses tables de travail, ateliers et comités issus des différents paliers gouvernementaux et entités parapubliques?;

8 e édition de la Journée carrières en transport et logistique?;

édition de la Journée carrières en transport et logistique?; Visites dans le cadre du Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC)?;

Participation au programme des visiteurs de la République fédérale allemande, présentation des villes intelligentes de Berlin et d'Hambourg.

Pour connaître toutes les réalisations de CargoM en 2023-2024, consultez le rapport annuel.

Élection des membres du conseil d'administration 2024-2025

Présidente Mme Julie Gascon Présidente-directrice générale, Administration

portuaire de Montréal Vice-président M. Michael Grier Vice-président principal des opérations, Dorel

Industries inc. Trésorier M. Darren Reynolds Directeur, développement des affaires, ventes et

marketing, Canadien National Membre du comité exécutif M. Marc Cadieux Président-directeur général, Association du

camionnage du Québec Membre du comité exécutif M. Michael Fratianni Président et chef de la direction, Société Terminaux

Montréal Gateway Administrateur?trice?s M. Martin Ball Président et chef de la direction,

WIPTEC pick, pack & ship

M. Hugo Bisaillon Directeur, Investissements -- Aérospatiale,

infrastructures et transport, Fonds de solidarité FTQ

M. Matthieu Casey Premier directeur, ventes mondiales et optimisation

du chiffre d'affaires cargo, Air Canada Cargo

M. Stéphane Chevigny Président, Groupe Intersand

M. Rodney Corrigan Président, Logistec Arrimage inc.

M. Domenico Costantino Vice-président régional - Est du Canada, Kuehne +

Nagel Ltd.

Mme Nathalie Drouin Titulaire de la chaire INFRA-S sur la valorisation

sociale des infrastructures, INFRA-S -- ESG UQÀM,

École des sciences de la gestion

M. Guillaum W. Dubreuil Directeur, affaires externes et relations

gouvernementales, Goupe CSL inc.

M. Julien Dubreuil Directeur général, Termont Montréal inc.

M. Jonathan Hébert Directeur, finances et croissance, Ray-Mont

Logistiques

M. Jordan Kajfasz AVP, International Intermodal, CPKC

M. Maxime Laplante-Sauriol Directeur des opérations, Mediterranean Shipping

Company (Canada) inc.

M. Michel Robert Président et chef de la direction, Groupe Robert

M. Robert Roy Président, Association des employeurs maritimes

M. Michel Sawaya Directeur d'entreprise, CMA CGM Canada inc.

Mme Chloé St-Amand Directrice générale, Camo-Route

M. Martin Trépanier Directeur, CIRRELT -- Université de Montréal

M. Patrick Turcotte Président, Groupe TYT

« C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la présidence du conseil d'administration de CargoM. L'organisation accomplit un travail exceptionnel, contribuant significativement à l'amélioration de la performance et de la résilience de notre chaîne logistique, un pilier essentiel de notre économie régionale et nationale. En collaborant étroitement avec nos membres, partenaires et toutes les parties prenantes, je suis convaincue que nous continuerons à renforcer notre secteur pour mieux répondre aux défis de demain. Ensemble, nous allons poursuivre notre mission de dynamiser et d'innover au sein de cette industrie vitale. »

- Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et présidente du conseil d'administration de CargoM

En terminant, nous remercions les administrateurs qui ont laissé leur place au sein du comité exécutif et du conseil d'administration au cours de l'année. Tout d'abord M. Martin Imbleau qui occupait le poste de président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal qui fut remplacé respectivement par Mme Geneviève Deschamps qui a assuré l'intérim et par la suite par Mme Julie Gascon, nouvellement nommée présidente-directrice générale. Nous soulignons également le départ de Mme Madeleine Paquin, présente depuis les débuts de la Grappe, qui était présidente et chef de la direction de Logistec Corporation. Son remplaçant, M. Rodney Corrigan, occupe la fonction de président chez Logistec Arrimage inc. M. Charles Raymond, président-directeur général, Ray-Mont Logistiques, passe le flambeau à son collègue, M. Jonathan Hébert, directeur, finances et croissance. Enfin, M. Stéphane Lapierre, vice-président, exploitation et développement aérien, d'Aéroports de Montréal laisse son siège. Pour combler cette place vacante, nous sommes heureux d'accueillir Mme Chloé St-Amand, directrice générale de Camo-Route le comité sectoriel comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie du transport routier.

À toutes et tous qui ont quitté la Grappe, nous vous remercions sincèrement pour votre implication, votre soutien et votre confiance. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux et nouvelles venues avec qui nous envisageons des collaborations fructueuses.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- CargoMLinkedin) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente près de 130?000 emplois, 6?000 établissements et plus de 8,7 milliards de dollars annuellement en retombées économiques dans le Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le gouvernement du Québec et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE CargoM

29 mai 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :