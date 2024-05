Élections au conseil d'administration de la CSF : deux administrateurs voient leur mandat renouvelé





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est heureuse d'annoncer la réélection par ses membres de deux administrateurs au sein de son conseil d'administration pour un mandat de trois ans :

M. Jean-Sébastien Jutras Pl. Fin.

Administrateur réélu - Assurance de personnes





Administrateur réélu - Assurance de personnes M. Jean-Philippe Vézina Pl. Fin., M. Fisc., CIM

Administrateur réélu - Planification financière

« Le conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière se réjouit de la réélection de MM. Jutras et Vézina. Leur expertise dans le secteur des services financiers, de même que leur expérience en gouvernance, seront des atouts pour ce nouveau mandat, qui couvrira la réalisation du nouveau plan stratégique 2024-2026 de la Chambre », a déclaré M. Gino-Sebastian Savard, le président du conseil d'administration.

Deuxième tour de scrutin pour la discipline de courtage en épargne collective

Les membres de la discipline de courtage en épargne collective seront appelés à participer à un nouveau vote, les deux premiers candidats ayant terminé ex-aequo. Ces deux candidats seront en lice lors du deuxième tour de scrutin, qui aura lieu du 3 au 18 juin 2024; il s'agit de :

Daniela Altgauzen - Desjardins Sécurité Financière Investissements

Charles Drolet - Investia Services Financiers

Les membres concernés par ce deuxième tour de scrutin recevront prochainement, par courriel, la procédure à suivre pour exercer leur droit de vote.

Rappelons que la Chambre est régie par un conseil d'administration composé de 13 administrateurs, dont huit administrateurs élus parmi ses membres et cinq administrateurs indépendants nommés par le ministre des Finances du Québec. Ce modèle lui procure la compétence, l'expertise et l'indépendance requises pour mener à bien sa mission de protection du public. En s'impliquant au sein du conseil d'administration, les membres de la Chambre contribuent à la protection du public et peuvent influencer directement les décisions qui touchent leur profession.

Voici les autres membres du conseil d'administration:

M. Mario Albert

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

M. Guy Barbeau, MBA, CCP

Administrateur élu - Assurance collective de personnes

M. Richard Blain, MBA, IAS.A, Fellow CRHA

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

Mme Nancy Chahwan

Administratrice indépendante nommée par le ministre des Finances

M. Sylvain De Champlain, A.V.A, Pl. Fin.

Administrateur élu - Courtage en épargne collective

Mme Chantal Jobin, B.A.A., CPA, CGA

Administratrice élue - Courtage en plans de bourses d'études

M. Eddie Leschiutta, FCPA, IAS.A

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

Mme Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC

Administratrice indépendante nommée par le ministre des Finances

M. Alain C. Roy, A.V.C., B.B.A.

Élu par l'assemblée des membres de la CSF

M. Gino-Sebastian Savard, B.A., A.V.A.

Administrateur élu - Assurance de personnes

Lors des élections pour ces trois postes ouverts, pas moins de 14 professionnels ont posé leur candidature. Le nombre de candidats témoigne de l'intérêt grandissant qu'ont les membres à promouvoir la mission de protection du public de la Chambre.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (Chambre) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

