Un été flamboyant, mais à hauts risques

L'Aperçu de l'été 2024 de MétéoMédia

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - La saison préférée de plusieurs Canadiennes et Canadiens est enfin arrivée. Est-ce qu'on doit s'attendre à autant d'événements extrêmes qu'en 2023? MétéoMédia prévoit que l'été 2024 sera chargé météorologiquement, encore une fois.

« L'été dernier, les feux de forêt ont été historiques au pays. Plusieurs redoutent de revivre un été entaché par la fumée. Malheureusement, le risque sera aussi à surveiller cette saison avec du temps chaud et sec prévu d'un océan à l'autre », note Chris Scott, météorologue en chef de MétéoMédia. « Plusieurs feux se sont déjà déclarés au printemps dans l'ouest du pays. Il faudra porter une attention particulière au risque d'incendie dans les prochains mois, ainsi qu'aux répercussions d'une sécheresse prolongée », ajoute-t-il.

« Beaucoup de gens seront heureux d'apprendre que l'été sera chaud et beau pour l'ensemble du Québec. Cependant, ces bonnes nouvelles cachent des risques importants qui seront à surveiller », explique André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Des périodes de chaleur prolongées peuvent être problématiques pour les personnes vulnérables et entraîner des orages particulièrement costauds », ajoute-t-il.

Québec et Ontario

L'été 2024 s'annonce chaud pour le Québec et l'Ontario, particulièrement le coeur de l'été. Le nombre de jours avec 30 degrés ou plus dépassera la moyenne. La région connaîtra généralement du temps sec, avec moins de jours de précipitations. En revanche, avec la chaleur estivale et l'humidité, des orages violents pourraient survenir à tout moment.

Ailleurs au pays

Les provinces de l'Ouest canadien auront droit à un été un peu plus clément et seront épargnées des chaleurs les plus intenses. Des précipitations près des normales permettront d'éviter des sécheresses graves pour ces régions.

Les Maritimes connaîtront un été chaud. La chaleur se fera effectivement sentir tout au long de la saison, mais dans une moindre mesure durant la première moitié de l'été. Avec une saison des ouragans qui s'annonce très active, quelques systèmes tropicaux pourraient déborder en sol canadien et déverser beaucoup de pluie sur leur passage, particulièrement à la fin de l'été et au début de l'automne.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo peut s'avérer très instable. Il est possible de consulter les prévisions en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android .

MétéoMédia : Aperçu de l'été 2024 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales Près des normales Alberta Près des normales, sauf pour le

nord-est de la province qui

sera au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le nord-

est de la province qui sera sous les

normales Saskatchewan Au-dessus des normales,

sauf pour le sud-ouest de la

province qui sera près des normales Près des normales, sauf pour le nord

de la province qui sera sous les

normales Manitoba Au-dessus des normales Sous les normales, sauf pour le sud de

la province qui sera près des normales Ontario Au-dessus des normales Sous les normales, sauf pour le sud de

la province qui sera près des normales Québec Au-dessus des normales Sous les normales Maritimes, Terre-Neuve-

et-Labrador Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le nord

du Nouveau-Brunswick qui sera sous

les normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Près des normales, sauf pour le

sud-est de la région qui sera au-

dessus des normales Près des normales, sauf pour le sud-

est de la région qui sera sous

les normales

Les prévisions estivales détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com .

Possibilité d'entrevue : Les météorologues de MétéoMédia sont disponibles pour une entrevue du 29 au 31 mai 2024. Ils pourront fournir des prévisions régionales et donner des renseignements additionnels sur les prévisions estivales de cette année.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com

29 mai 2024 à 06:00

