30 mai au 1er juin 2024 - Le Barreau de Montréal invite les Montréalais à célébrer son 175e anniversaire : Consultations juridiques gratuites et exposition artistique





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le Barreau de Montréal convie la population aux festivités de son 175e anniversaire, du 30 mai au 1er juin, qui auront lieu dans l'historique Marché Bonsecours, au coeur du vieux-Montréal : les populaires consultations juridiques gratuites et, pour la toute première fois, une exposition d'oeuvres artistiques présentée sous le thème « Les juristes ont du talent ». « Cela fait plus d'un siècle et demi que le Barreau de Montréal est aux services des justiciables, et cela mérite d'être souligné en grand, mais surtout, ensemble. Ces trois journées célèbreront le chemin parcouru, mais seront surtout une belle opportunité de poursuivre la mission qui nous définit depuis nos tout débuts : la protection du public » souligne la bâtonnière de Montréal, Me Caroline Larouche.

31 mai et 1er juin

Le retour des populaires consultations juridiques gratuites

Dans le cadre de ses festivités, le Barreau de Montréal propose au grand public ses très appréciées consultations juridiques individuelles gratuites, les vendredi 31 mai et samedi 1er juin, au Marché Bonsecours (Salle de la Commune, 325 rue de la Commune Est, Vieux-Montréal). Le Barreau a privilégié une journée de fin de semaine à l'horaire afin de permettre à un plus grand nombre de justiciables de faciliter l'ajout de cette activité, riche en conseils, à leur agenda.

Horaire des consultations (sans rendez-vous)

Vendredi 31 mai : 12 h à 19 h / Samedi 1er juin : 9 h 30 à 16 h 30

Cette initiative a pour objectif de faciliter l'accès à la justice en offrant des conseils juridiques gratuits. Les quelque 50 avocates et avocats du Barreau de Montréal participants répondront aux questions du public dans une variété de domaines juridiques, notamment le droit du logement, le droit de l'immigration, le droit de la famille, le droit du travail, la fiscalité et les litiges administratifs. Les participants n'ont qu'à apporter leurs documents pour bénéficier d'un entretien privé avec un juriste.

30 mai au 1er juin

EN PREMIÈRE : Exposition « Les juristes ont du talent »

Le Barreau de Montréal présentera une exposition gratuite mettant en lumière le talent artistique des juristes de sa section. Le grand public est invité à découvrir les oeuvres qui seront exposées à la mezzanine de la salle de la Commune du Marché Bonsecours.

Les oeuvres présentées sont celles de : Me Jacques Castonguay, L'Honorable Éric Dufour, Me Ilinca Ghibu, l'Honorable Suzanne Handman, l'Honorable Luc Martineau, Me Julia C. Pomeroy, Me Catherine Raymond, Me Hugo Vaillancourt, Mme Christine Viens et Me Pascale Vigneau.

Pour de plus amples informations :

https://www.barreaudemontreal.qc.ca/barreau/evenements/175e-anniversaire/nos-juristes-ont-du-talent/

Horaire de l'exposition

Vendredi 31 mai : 12 h à 17 h / Samedi 1er juin : 9 h 30 à 16 h 30

30 mai

Soirée festive d'anniversaire pour redonner à la communauté

Au programme de la soirée, le barreau a souhaité mettre à l'honneur des traiteurs communautaires et redonner aux Montréalais en organisant une levée de fonds au profit de Moisson Montréal et Justice ProBono. Une collecte de denrées non-périssables est aussi organisée, le tout sur fond d'animation musicale et d'autres belles surprises faisant de cette soirée un moment unique.

Merci aux partenaires

Ces activités sont rendues possible grâce à Groupe Montpetit et Quebecor.

NOTE AUX MÉDIAS :

Pour toute demande d'entrevue, communiquez avec Chantale Baar.

Personnes contacts :

Me Caroline Larouche, bâtonnière du Barreau de Montréal

Me Valérie Assouline, première conseillère du Barreau de Montréal

Me Vanessa O'Connell-Chrétien, présidente du comité d'organisation du 175e anniversaire

Me Tamara Davis, directrice générale du Barreau de Montréal

Juristes participants à l'exposition :

Me Ilinca Ghibu, l'Honorable Luc Martineau, Me Hugo Vaillancourt et Me Pascale Vigneau.

SOURCE BARREAU DE MONTREAL

29 mai 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :