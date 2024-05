Journées d'étude sur le logement social et communautaire - QUELLES SOLUTIONS POUR LE QUÉBEC?





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui et demain se tiennent, au Palais des congrès de Montréal, les Journées d'étude Perspectives internationales sur le logement social et communautaire : S'inspirer de solutions pour le Québec. Cet événement vise à établir un dialogue constructif et mobilisateur entre les partenaires du logement social et communautaire et à s'inspirer des expériences variées d'expert?es d'ici et de l'Europe concernant les meilleures pratiques en matière de financement du logement social et communautaire (OBNL, coopératives et HLM).

« Alors que plusieurs pays de l'OCDE, ont été capables d'atteindre 20 % de logements sociaux sur leur territoire, au Québec seulement 4,3 % du parc de logements est à but non lucratif, explique André Castonguay, l'un des porte-paroles du Comité organisateur des Journées d'étude. Nous sommes d'avis qu'en augmentant significativement le nombre de logements a? but non lucratif, nous répondrons directement aux besoins urgents qui découlent de la crise actuelle du logement en garantissant une réelle abordabilite? a? court, à moyen et à long terme ». Les deux journées constituent en effet une occasion inédite pour les acteurs du milieu de réfléchir ensemble aux moyens financiers durables pouvant être mis en place pour augmenter considérablement le nombre de logements à but non lucratif.

La première journée donnera la parole à des expert?es de l'Autriche, du Danemark et de la France qui présenteront leurs modèles de financement du logement social et les types d'organisations qui offrent ces logements. Ces prises de parole seront suivies, en après-midi, de conférences et de panels présentant les perspectives d'expert?es québécois?es. La seconde journée réunira une soixantaine d'organismes et d'individus impliqués dans le mouvement de l'habitation sociale et communautaire pour réfléchir au système de financement québécois et proposer des pistes d'actions pour le rendre pérenne, résilient et structurant.

Merci à nos précieux partenaires



Partenaire principal : Caisse d'économie solidaire Desjardins

En collaboration avec BFL CANADA

Avec le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon et de la Ville de Montréal

Avec la participation financière de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et du Centre de transformation du logement communautaire (CTLC)

Le comité organisateur des Journées d'étude

Le comité est composé de la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM), du Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH), de la Fédération des OSBL d'habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI), de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec (FHCQ), de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), de la Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH) et du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et de la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

