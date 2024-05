Soudah Development & Warner Bros. Discovery International signent un partenariat pour mettre en valeur le riche patrimoine, la culture et la beauté naturelle des sommets de Soudah Peaks





PARIS, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Soudah Development et Warner Bros. Discovery International (WBD) ont conclu un partenariat d'un an visant à mettre en avant la nature, la culture et le patrimoine extraordinaires de Soudah et une partie de Rijal Almaa, une région située dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Cette collaboration se concentrera sur la promotion des pics de Soudah, une future destination touristique de montagne de luxe située à 3 015 mètres d'altitude, sur le plus haut sommet d'Arabie saoudite, afin de présenter sa beauté et sa diversité uniques à un public international.

Cet accord de partenariat prévoit la production de trois courts métrages documentaires mettant en lumière les paysages naturels, le patrimoine culturel, les traditions ancestrales, l'esthétique architecturale, la communauté locale et la gamme étendue d'attractions incomparables de Soudah, comprenant des sites historiques et des monuments.

Ces courts métrages seront diffusés cet été sur les chaînes de télévision de WBD telles que Discovery Channel, Travel Channel et Eurosport 1 et 2 en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. De plus, ils seront disponibles en version numérique sur la chaîne YouTube de Discovery, ainsi que sur les réseaux sociaux de VOX MEDIA et sur Weibo de Discovery Channel en Chine.

Le PDG de Soudah Development, Eng. Saleh Aloraini, a exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat : « Nous sommes ravis de nous associer à Warner Bros. Discovery pour révéler la beauté exceptionnelle et la signification culturelle de la région de Soudah, ainsi que de l'Arabie saoudite, à l'échelle mondiale. Cette collaboration marque une étape clé dans notre projet visant à positionner Soudah comme une destination touristique de montagne de luxe unique, et nous sommes convaincus qu'elle séduira les voyageurs du monde entier. »

La région de Soudah présente une diversité de faune et de flore, une topographie variée ainsi que des pratiques agricoles exceptionnelles telles que l'apiculture, qui seront mises en avant dans le contenu produit.

Mike Rich, responsable des partenariats de marque internationaux chez Warner Bros. Discovery, Sports & Lifestyle, a déclaré : « Le partenariat avec Soudah Development représente une occasion excitante de présenter l'attrait particulier de la région de Soudah à travers nos plateformes médiatiques influentes. Nous sommes ravis à l'idée de partager avec nos téléspectateurs des récits fascinants sur les merveilles naturelles et le patrimoine culturel de Soudah. Nous anticipons avec impatience une collaboration fructueuse. »

À propos de Soudah Development

Soudah Development est une société anonyme à capitaux fermés, entièrement détenue par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite. Sa mission est de promouvoir le développement des Pics de Soudah, une destination touristique de montagne de luxe située dans la région d'Aseer, au sud-ouest de l'Arabie saoudite. Son but est de préserver le paysage naturel et de respecter le riche héritage culturel de la région, tout en créant des milliers d'emplois directs et indirects. Cette initiative vise à contribuer à l'économie non pétrolière du Royaume d'ici 2033 et à améliorer la qualité de vie des habitants. Soudah Development a été annoncée par SAR le Prince héritier Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Premier ministre et président de Soudah Development, le 24 février 2021.

À propos de Warner Brothers Discovery

Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) est une entreprise de médias et de divertissement de renommée mondiale, leader dans son domaine, qui crée et distribue un vaste éventail de contenus et de marques à travers la télévision, le cinéma et le streaming. Présente dans plus de 220 pays et territoires, et disponible en 50 langues, Warner Bros. Discovery captive, informe et divertit les publics du monde entier grâce à ses marques et produits emblématiques tels que Discovery Channel, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Film Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV et bien d'autres encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wbd.com.

