La technologie révolutionnaire de recyclage circulaire de SK chemicals est reconnue en Europe





Présentation de la technologie de recyclage circulaire au Congrès Plasturgie et Environnement organisé par la Société française des ingénieurs des plastiques

DOUAI, France, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Les industries européennes reconnaissent la technologie révolutionnaire de recyclage circulaire de SK chemicals. SK chemicals (Ahn Jae-hyun, PDG) a annoncé le 29 mai qu'il avait participé en tant que présentateur au Congrès Plasturgie et Environnement 2024, qui s'est tenu à Douai, en France, du 22 au 23 mai.

Le Congrès Plasturgie et Environnement est un événement annuel organisé par la Société française des ingénieurs des plastiques (SFIP), qui réunit des producteurs de matériaux plastiques, des fabricants de plastiques, des entreprises de recyclage et des propriétaires de marques de diverses industries pour discuter de solutions de construction d'une économie circulaire.

Cette année, le Congrès Plasturgie et Environnement a été marqué par la participation et des présentations technologiques de grandes entreprises chimiques du monde entier, dont SK chemicals, EASTMAN et SABIC.

Bien que SK chemicals ait créé sa filiale européenne en 2008 et ait ciblé le marché européen, c'est la première fois qu'il participe officiellement en tant que présentateur à un événement organisé par une association de l'industrie du plastique. Cela montre que l'accent mis récemment par SK chemicals sur son activité de recyclage suscite de l'intérêt pour la région de l'UE qui est à la pointe des tendances réglementaires.

Le premier jour du congrès, SK chemicals a présenté ses solutions de recyclage lors d'une session avec son client européen Albis, soulignant la supériorité de sa technologie unique de recyclage circulaire.

Le recyclage circulaire est le terme utilisé pour désigner le processus de recyclage chimique exclusif de SK chemicals. Contrairement au recyclage physique qui implique le déchiquetage et le nettoyage des déchets plastiques pour les réutiliser comme matière première pour le plastique, le recyclage chimique décompose le plastique à un niveau moléculaire, ce qui permet de le réutiliser à l'infini sans dégradation de la qualité, et donc de conserver sa transparence.

En mars de l'année dernière, SK chemicals a acquis les activités de recyclage chimique et de PET recyclé chimiquement de Shuye, un spécialiste chinois des matériaux verts, pour environ 130 milliards de won, créant ainsi SK Shantou. Cela a permis à SK chemicals d'acquérir les premières matières premières commercialisées au monde et des installations de production pour le recyclage chimique du polyester.

Dans sa présentation, SK chemicals a également présenté son portefeuille de matériaux, combinant le développement rapide d'installations de commercialisation avec son expérience dans l'application de la technologie de recyclage circulaire. SKYPET CR, un matériau PET doté d'une technologie de recyclage circulaire, et ECOTRIA CLARO CR, un copolyester recyclable classé PET post-consommation, ont été présentés et ont attiré l'attention des participants.

SK chemicals prévoit de diversifier ses collaborations avec les acteurs de l'industrie en s'appuyant sur l'excellence reconnue de sa technologie de recyclage circulaire.

Kim Eung-soo, responsable de la division Green Materials Business de SK chemicals, a déclaré : « Les propriétaires de marques mondiales manifestent un grand intérêt pour l'utilisation de matériaux de recyclage circulaires. Nous prévoyons de promouvoir et de fournir activement les solutions de recyclage de SK chemicals et de développer des produits écologiques personnalisés avec nos clients. »

29 mai 2024 à 03:00

