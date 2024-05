La ville de Fukuoka annonce les lauréats du prix Fukuoka 2024





- Le grand prix est décerné à MANABE Daito, artiste japonais -

FUKUOKA, Japon, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 27 mai, le secrétariat du comité du prix Fukuoka de la ville de Fukuoka a annoncé les lauréats du prix Fukuoka 2024, destiné à honorer ceux qui ont accompli des réalisations exceptionnelles dans les domaines des études asiatiques, des arts et de la culture.

Le grand prix a été décerné à MANABE Daito, un artiste japonais qui met en valeur le potentiel de l'art en combinant les expressions artistiques, la science et la technologie de pointe.

Le prix académique a été décerné à Sunil AMRITH, un historien américain qui pratique « l'histoire globale » à partir de multiples perspectives telles que l'environnement et l'immigration. Kimsooja, une artiste sud-coréenne de renommée internationale dont le travail est basé sur la culture asiatique, a remporté le prix des arts et de la culture.

Lauréats du prix Fukuoka 2024

Grand prix : MANABE Daito (Japon/Art médiatique, représentant de Rhizomatiks)

Prix académique : Sunil AMRITH (États-Unis/Histoire, professeur d'histoire à l'université de Yale)

Prix des arts et de la culture : Kimsooja (Corée/Art)

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 26 septembre 2024. La conférence publique de M. MANABE est prévue le 27 septembre, celles de M. AMRITH et de Kimsooja le 28 septembre. Chaque événement se déroulera en présence d'un public. Des enregistrements archivés seront disponibles en ligne à une date ultérieure. Les réservations pour tous les événements seront ouvertes à partir du 18 juillet.

* La réservation à l'avance est obligatoire.

À propos du prix Fukuoka

Le prix Fukuoka est décerné par la ville de Fukuoka dans le cadre de sa contribution internationale à l'Asie, afin d'honorer ceux qui ont accompli des réalisations exceptionnelles dans la préservation et la création de cultures asiatiques uniques et diverses. Le prix a été créé en 1990 par la ville de Fukuoka, qui a joué un rôle important en tant que porte d'entrée du Japon pour les échanges avec le reste de la région asiatique depuis l'Antiquité. Le prix fêtera cette année son 34e anniversaire.

Jusqu'à présent, le prix a été décerné à 124 personnalités de premier plan dans leurs domaines respectifs, originaires de 28 pays et régions. Parmi les anciens lauréats figurent Muhammad YUNUS, du Bangladesh, qui a également reçu le prix Nobel de la paix, et NAKAMURA Tetsu, du Japon, qui a pris la tête des services médicaux, de la récupération des terres et de l'aide sociale pour les malades et les personnes vulnérables au Pakistan et en Afghanistan.

Site officiel du prix Fukuoka : https://fukuoka-prize.org/fr

