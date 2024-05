URBAN Photo Awards 2024 : célébration de 15 ans d'excellence en photographie urbaine





Inscrivez-vous dès maintenant pour une chance de gagner 40 000 ? de prix

TRIESTE, Italie, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son 15e anniversaire, les URBAN Photo Awards invitent les photographes du monde entier à concourir pour remporter des prix de 40 000 ? et une reconnaissance mondiale. Les inscriptions sont attendues pour le 16 juin 2024, ce qui donnera lieu à une exposition prestigieuse au festival Trieste Photo Days .

Un jury de photographie prestigieux

Le jury de 2024, dirigé par Harry Gruyaert de Magnum, célébré pour ses extraordinaires photographies urbaines, et comprenant des juges renommés Adam Pretty et Paul Gadd, poursuit la tradition établie par d'anciens jurés emblématiques tels que Martin Parr, Susan Meiselas, Alex Webb, Paolo Pellegrin, Alec Soth, Bruce Gilden et Nino Migliori. Ce panel évalue des photographies urbaines uniques, offrant aux participants une occasion unique de se faire connaître à l'échelle internationale.

Un trophée unique décerné par une biennale de l'artiste de Venise

Les lauréats recevront des trophées exclusifs, préparés par Giorgio Celiberti , un artiste distingué connu pour ses contributions à la Biennale de Venise. Ces trophées respectent non seulement les normes élevées de la compétition, mais célèbrent également l'artisanat italien exceptionnel, ajoutant une couche de prestige aux récompenses.

Pourquoi participer aux URBAN Photo Awards ?

Participer aux URBAN Photo Awards offre plus que la possibilité de gagner des prix substantiels. Il s'agit d'une porte d'entrée vers la reconnaissance internationale, qui permet aux photographes émergents et établis d'améliorer considérablement leur visibilité mondiale. Les lauréats partageront non seulement l'importante cagnotte, mais acquerront également une visibilité remarquable en présentant leurs oeuvres à l'un des festivals de photographie les plus estimés d'Europe, faisant ainsi progresser leur carrière professionnelle.

Catégories conçues pour divers talents photographiques

Le concours comprend un large éventail de catégories adaptées à chaque photographe, y compris Single Photos, Projects & Portfolios, Books, Zine et le Press Award. L'URBAN Photo Arena cible spécifiquement les photographes émergents de moins de 35 ans, en célébrant les nouvelles perspectives de la photographie urbaine. Les participants sont encouragés à soumettre gratuitement leur première photo dans la catégorie Single Photo, favorisant ainsi une participation diversifiée dans divers styles photographiques.

Participez aux prestigieux URBAN Photo Awards

Profitez de l'occasion pour participer à un concours international de photographie de premier plan. Soumettez vos photos urbaines les plus convaincantes et rejoignez une communauté dynamique de photographes du monde entier. Améliorez votre portefeuille professionnel et remportez des prix impressionnants.

Soumettez vos photos avant la date limite du concours, le 16 juin 2024, à l'adresse suivante : https://www.urbanphotoawards.com .

Coordonnées :

dotART - Association culturelle

+39 040 372 0617

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422798/URBAN_Photo_Awards_2024.jpg

29 mai 2024 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :