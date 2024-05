Lenovo se classe 10e dans l'édition de 2024 du rapport Gartner® Supply Chain Top 25





Lenovo est de nouveau classée dans l'édition de 2024 du Gartner Supply Chain Top 25, et occupe la dixième place dans cette liste d'entreprises mondiales aux supply chains exceptionnelles. Le Gartner Supply Chain Top 25 est le classement annuel des meilleures supply chains au monde. À partir de données financières, de données sur la responsabilité sociale des entreprises et de l'opinion de la communauté, l'édition 2024 du rapport Gartner Supply Chain Top 25 célèbre et établit le profil des entreprises qui font preuve d'excellence en matière de gestion de supply chains.

Au cours des 12 derniers mois, Lenovo a davantage mis l'accent sur les domaines essentiels de sa supply chain, notamment la sécurité, la transformation numérique et la durabilité environnementale, parallèlement à l'approche globale ou locale de l'entreprise pour favoriser une plus grande efficacité et de meilleurs résultats pour les clients.

Aujourd'hui, le réseau mondial de fabrication hybride de Lenovo comprend plus de 30 sites de fabrication répartis sur 10 marchés au sein des 180 marchés où Lenovo est présent, notamment l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Allemagne, la Hongrie, l'Inde, le Japon, le Mexique et les États-Unis. Cela garantit la résilience de la supply chain et sa capacité à s'adapter à tout évènement disruptif.

La supply chain de Lenovo est l'un des exemples les plus manifestes de sa stratégie mondiale ou locale. Elle offre non seulement des gains d'efficacité opérationnelle à l'entreprise, mais également un avantage définitif aux clients en privilégiant la fabrication en Europe pour l'Europe, en Amérique pour les Amériques et en Asie pour l'Asie. Rapprocher le site de production des clients permet de raccourcir la supply chain locale, d'utiliser la main-d'oeuvre locale qualifiée et de soutenir les objectifs de Lenovo en matière de développement durable grâce à des méthodes de fabrication plus durables. La fabrication d'appareils à proximité des clients réduit considérablement le nombre de kilomètres parcourus par ces produits, offrant ainsi des options de transport plus efficaces et plus durables. À titre d'exemple, depuis qu'elle est devenue opérationnelle en 2022, l'usine européenne de Lenovo en Hongrie a livré plus de 1,5 million de postes informatiques et de serveurs à plus de 2 500 clients sur 70 marchés dans toute la région EMEA.

Che Min (Jammi) Tu, premier vice-président et directeurs des opérations du groupe Lenovo, a déclaré : « Notre supply chain a toujours été un immense atout pour Lenovo et reste essentielle à notre réussite future. Ces dernières années, nous avons vu la question des supply chains faire les gros titres dans le monde entier, lorsque la circulation des marchandises est affectée et que cela a des répercussions sur une entreprise et sur sa réputation. Aujourd'hui, il est plus évident que jamais que la supply chain d'une entreprise est un avantage concurrentiel et celle-ci ne peut plus être considérée comme un centre de coûts. En fait, chez Lenovo, nous sommes arrivés à transformer notre supply chain mondiale en un centre commercial et en un pool de bénéfices. Nous sommes également les pionniers de la fabrication en tant que service, ainsi que du développement et de l'incubation de nouvelles technologies et solutions sur nos sites de fabrication et des services logistiques que nous pouvons offrir à nos clients. Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus comme ayant l'une des supply chains les plus exceptionnelles au monde, tous secteurs confondus ».

L'engagement de Lenovo à offrir innovation, efficacité et résilience à ses clients du monde entier se trouve renforcé par la résilience de sa supply chain, qui garantit une livraison des produits de pointe aux clients, en toute sécurité.

L'approche de Lenovo en matière de sécurité de la supply chain repose sur la prévention. Les fournisseurs et les composants font l'objet d'un contrôle rigoureux, et l'approche de l'entreprise envers la sécurité dès la conception est intégrée au cycle de vie du produit. En adoptant une position proactive contre la clandestinité, les produits corrompus, les contrefaçons et les vulnérabilités matérielles et logicielles, Lenovo protège ses produits et établit un haut standard industriel en matière de sécurité de sa supply chain.

Doug Fisher, vice-président principal et directeur de la sécurité chez Lenovo, a déclaré : « Lenovo s'est engagée à promouvoir la sécurité de la supply chain grâce à son leadership, de sorte que nous restons à l'avant-garde de son évolution. Notre objectif est de garantir que nos produits sont sûrs, hautement résilients et dignes de confiance avant d'entrer dans l'environnement de nos clients. Nous attestons l'intégrité de chaque appareil de haut en bas dans le système ».

Lenovo reste également engagée en matière d'ESG. Elle a été dans le premier groupe d'entreprises et premier fabricant de PC et de smartphones à avoir validé les objectifs conformément à la norme net zéro de l'initiative Science Based Targets. Elle continue à assurer l'avenir de ses opérations en rendant la supply chain plus robuste, plus adaptable et plus rentable et a récemment lancé Lenovo ESG Navigator, une solution numérique permettant de collecter et de mesurer en temps réel les points de données ESG, comme par exemple la consommation d'énergie, sur les sites d'exploitation.

Grâce au développement d'un système d'évaluation ESG alimenté par l'IA tel que Lenovo's Intelligence Sustainability Solutions Advisor (LISSA), Lenovo fournit à ses clients des informations exploitables sur le développement durable dans toute la supply chain mondiale pour comprendre l'impact estimé des émissions sur l'ensemble de leur cycle de vie informatique et prendre des décisions essentielles visant à réduire les émissions. Initialement conçu pour faciliter la prise de décision au niveau de la supply chain, LISSA est désormais sur le marché pour aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable des technologies de l'information.

Dans le cadre des actions menées par Lenovo en faveur de l'économie circulaire et de l'utilisation de la supply chain pour le service après-vente des clients, les composants retournés sont, autant que faire se peut, réparés par des ingénieurs, soumis à des tests de qualité et réutilisés. À ce jour, plus de 4 millions de composants, notamment des cartes mères, des processeurs, des disques, des mémoires, etc., ont été détournés des décharges pour être réutilisés au cours du cycle de vie du produit.

À propos du classement et de la méthodologie du Gartner Supply Chain Top 25

Le classement Supply Chain Top 25 comporte deux composantes principales : la performance des entreprises et l'opinion. Les performances des entreprises, sous la forme de données financières publiques et de données ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), donnent un aperçu des performances des entreprises au cours des trois dernières années, tandis que la composante « opinion » offre un aperçu de l'avenir potentiel et reflète le leadership dans la communauté de la supply chain. Ces deux composantes sont combinées en un score composite total.

Gartner établit une liste d'entreprises en combinant le Fortune Global 500 et le Forbes Global 2000. Pour pouvoir maintenir la liste des entreprises évaluées à un niveau gérable, il a été appliqué un seuil général de revenu annuel de 15 milliards de dollars et les entreprises ne disposant pas de supply chains physiques sont exclues.

Lisez l'intégralité de l'édition de 2024 du rapport Gartner Supply Chain Top 25 ici.

Communiqué de presse de Gartner : Gartner annonce le 20e classement annuel du Global Supply Chain Top 25, le 22 mai 2024.

Gartner Insights, The Gartner Supply Chain Top 25 for 2024, https://www.gartner.com/en/supply-chain/research/supply-chain-top-25 .

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Tous droits réservés. Gartner ne donne son aval à aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou qualifiés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation Research & Advisory de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée dans la présente sous autorisation. Tous droits réservés.

