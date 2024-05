DALBAR Inc. (Canada) annonce le changement de sa marque qui devient Competitor IQ - A Division of DALBAR Inc. et élargit ses solutions d'intelligence des données aux États-Unis et à l'international





DALBAR Inc. (Canada), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'intelligence économique au Canada depuis plus de 30 ans, a le plaisir d'annoncer son changement de nom et devient Competitor IQ - A Division of DALBAR Inc. dans le cadre de son initiative stratégique visant à élargir ses services à partir du Canada pour inclure les États-Unis et les marchés internationaux. Les clients auront désormais accès à la gamme complète de services de renseignements, notamment des tableaux de bord sur les prix pour les services financiers et la vente au détail, des audits de l'expérience client et des analyses opérationnelles des concurrents.

La décision de changer de nom pour devenir Competitor IQ marque une étape importante dans le parcours de l'entreprise et souligne son engagement en faveur de l'innovation et de la croissance. Forte d'une solide réputation dans la fourniture d'informations exploitables et d'une satisfaction client inégalée sur le marché canadien, Competitor IQ est prête à améliorer le secteur du renseignement sur les concurrents à l'échelle mondiale.

L'élargissement appliqué aux États-Unis et aux marchés internationaux représente une progression naturelle pour Competitor IQ, motivée par le besoin d'un partenaire de confiance pour que les entreprises puissent exploiter la puissance des données sur les concurrents afin d'optimiser des stratégies, maximiser les opportunités et obtenir une plus grande part de marché en toute confiance.

Grâce à son expertise et à ses méthodologies éprouvées, Competitor IQ aspire à fournir aux entreprises du monde entier des données inestimables qui leur permettront d'améliorer leurs performances opérationnelles et de conformité.

« Nous sommes très heureux de vous faire découvrir Competitor IQ, notre nouvelle identité, au moment d'entreprendre ce parcours évolutif visant à élargir nos solutions et services de données sur les concurrents en dehors du Canada », a déclaré Anita Lo, présidente de Competitor IQ. « Notre changement de marque reflète notre vision de la croissance et notre engagement inébranlable à fournir l'excellence dans tous les aspects de nos activités. Nous nous réjouissons d'apporter nos solutions de données innovantes aux entreprises des États-Unis et du monde entier ».

Competitor IQ bénéficie du soutien total de DALBAR Inc. « Félicitations à Anita et à son équipe pour leur succès au Canada. C'est ce succès qui a permis l'élargissement aux États-Unis et à l'international », a déclaré Lou Harvey, fondateur et CEO de DALBAR Inc.

Competitor IQ - A Division of DALBAR Inc. s'engage à maintenir les meilleurs standards de professionnalisme, d'intégrité et de qualité de service tout en s'ouvrant à de nouveaux marchés. L'initiative de changement de marque n'affectera pas les activités courantes de l'entreprise ni son engagement à fournir des résultats exceptionnels à sa clientèle au Canada.

Pour plus d'informations sur Competitor IQ - A Division of DALBAR Inc. et sa gamme élargie de solutions de données sur les concurrents, veuillez consulter le site suivant www.CIQData.com.

À propos de Competitor IQ - A Division of DALBAR Inc.

Nous sommes le premier fournisseur de données sur les achats des concurrents provenant exclusivement de sources exclusives, ce qui permet aux institutions financières et aux grands distributeurs d'éviter des incidents coûteux et d'exploiter les lacunes du marché. Grâce à notre méthodologie exclusive, à nos données en temps réel à la qualité contrôlée et grâce à notre équipe d'experts spécialisés, nous fournissons à nos clients des informations personnalisées et des données exploitables à grande échelle. Grâce à Competitor IQ, les leaders du secteur savent où ils se situent sur leur marché, prennent des décisions en toute confiance et obtiennent constamment de meilleurs résultats par rapport à leurs concurrents.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mai 2024 à 18:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :