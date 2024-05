Semaine nationale de l'engagement parental - L'implication des parents dans le réseau public d'éducation : une contribution essentielle pour la réussite scolaire





QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - En cette Semaine nationale de l'engagement parental, la Fédération des centres de services scolaires du Québec tient à exprimer toute sa fierté et sa reconnaissance à l'égard des parents engagés dans le réseau scolaire public. Leur implication contribue à veiller à la diversité des services éducatifs offerts et à soutenir la réussite éducative des élèves.

«?Le réseau scolaire public offre aux parents plusieurs possibilités pour leur permettre de faire valoir leurs points de vue sur différents dossiers éducatifs. Des milliers de parents sont impliqués dans diverses instances du réseau à travers le Québec, que ce soit dans les conseils d'administration, les conseils d'établissement ou les comités de parents. Je tiens à les remercier pour leur engagement. Plus les parents collaborent au choix des orientations éducatives des écoles, plus les décisions et les actions sont porteuses pour les élèves.?», s'est exprimé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

