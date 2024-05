Travailler avec les jeunes du Canada pour préparer un avenir meilleur et plus équitable





Les jeunes leaders d'aujourd'hui partagent leurs perspectives avec les plus hauts dirigeants du pays

OTTAWA, ON, le 28 mai 2024 /CNW/ - La rencontre annuelle du Conseil jeunesse du premier ministre s'est tenue les 27 et 28 mai, à Ottawa. De jeunes leaders canadiens se sont réunis pour faire connaitre leurs perspectives et idées en vue de rendre le Canada plus inclusif, plus dynamique et plus équitable pour chaque génération.

Pendant deux jours, les membres du Conseil se sont entretenus directement avec des dirigeants du gouvernement et de la société civile sur des sujets allant de l'immigration au logement en passant par l'innovation et la santé mentale.

Voici les points saillants de la rencontre :

Le très honorable Justin Trudeau , premier ministre du Canada , a consulté les membres du Conseil sur les priorités du gouvernement et les questions importantes pour la jeunesse canadienne.

, premier ministre du , a consulté les membres du Conseil sur les priorités du gouvernement et les questions importantes pour la jeunesse canadienne. L'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Tim Richter , coprésident du Conseil national de l'habitation, ont tenu des discussions passionnantes sur les problèmes de logement au Canada , lesquelles ont débouché sur des solutions novatrices.

, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et , coprésident du Conseil national de l'habitation, ont tenu des discussions passionnantes sur les problèmes de logement au , lesquelles ont débouché sur des solutions novatrices. L'honorable François- Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, était présent pour apporter son soutien.

, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, était présent pour apporter son soutien. Les membres du Conseil ont également fait connaitre leurs points de vue sur l'immigration, le logement et la croissance économique lors de consultations productives avec l'honorable Marc Miller , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ainsi qu'avec d'autres partenaires clés.

, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ainsi qu'avec d'autres partenaires clés. Les participants et participantes ont abordé les problèmes de santé mentale et discuté du financement du Fonds pour la santé mentale des jeunes avec l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, et ministre associée de la Santé.

Ryan Turnbull , secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a discuté de mesures visant à améliorer l'accessibilité économique des jeunes.

, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a discuté de mesures visant à améliorer l'accessibilité économique des jeunes. De nombreuses idées ont émergé de la consultation sur l'amélioration de l'expérience numérique du gouvernement du Canada pour les jeunes Canadiens et Canadiennes avec Jenny Tremblay , directrice générale du développement de la main-d'oeuvre et de la jeunesse à Service Canada.

Les conseils et les commentaires issus de ces discussions seront essentiels pour orienter les décisions futures du gouvernement et garantir une meilleure réponse aux besoins et aux aspirations de la jeunesse canadienne.

Citations

« Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont les leaders d'aujourd'hui et de demain. Toutefois, à l'heure actuelle, ils ont l'impression d'être désavantagés. Grâce à des réunions de conseils de jeunes comme celles-ci et à des centaines d'autres à travers le pays, nous nous adressons directement à la jeunesse canadienne et travaillons avec elle pour rendre le Canada beaucoup plus équitable dans des domaines comme le logement, les soins de santé et l'innovation. Parce que lorsque les jeunes réussissent, c'est toute la population qui réussit. »

- L'honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Alors que s'achève cette rencontre annuelle du Conseil jeunesse du premier ministre, nous repartons avec l'engagement commun de donner les moyens d'agir à la jeunesse canadienne. Je suis convaincue que les discussions et les recommandations émises auront une incidence concrète sur les politiques futures pour mieux répondre aux besoins des jeunes à travers le pays. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les faits en bref

On compte au Canada plus de 7 millions de jeunes de 15 à 29 ans. Ils représentent plus d'un cinquième de la population et sont à l'image de la diversité du Canada.

Le Conseil jeunesse du premier ministre, qui est formé de jeunes Canadiennes et Canadiens de partout au pays, fournit de précieux conseils sur divers sujets, tels que l'environnement et les changements climatiques, l'accessibilité au logement, l'abordabilité, la santé, la réconciliation ou l'immigration.

Les jeunes Canadiennes et Canadiens peuvent s'inscrire à la liste d'envoi pour recevoir de l'information et prendre part aux activités dans des domaines qui les intéressent.

Le recrutement de la nouvelle cohorte (no 7) du Conseil jeunesse du premier ministre a eu lieu du 14 mars au 14 avril 2024. Les noms des nouveaux membres seront annoncés à l'automne.

