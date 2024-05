Abcourt reçoit les autorisations gouvernementales pour entreprendre des travaux de décapage et de forage pour ses propriétés Flordin et Discovery et présente une mise à jour corporative et opérationnelle





ROUYN-NORANDA, Canada, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d'annoncer qu'elle vient d'obtenir du Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts du Québec, les autorisations nécessaires pour entreprendre des travaux de décapage et de forage (Autorisation de Travaux à Impacts, ATI) pour ses propriétés Flordin et Discovery, dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Abcourt entreprendra sous peu des travaux de terrain sur ces propriétés dans le but de déterminer, selon les résultats obtenus, les futurs endroits qui feront l'objet de suivi par décapage et par forage. La première phase de travaux qui débutera en juin sera concentrée entre le gîte Flordin et Cartwrigth dans le but de valider la possible connexion entre les deux zones minéralisées. Mentionnons que le secteur est sub-affleurant avec peu de mort terrain. Malgré les efforts de prospection qui ont déjà été réalisés par le passé sur nos propriétés, il est bon de mentionner que le prix de l'or n'a jamais été aussi élevé historiquement. Un indice d'or considéré comme étant marginal à l'époque devient avec le prix de l'or actuel, une nouvelle opportunité aurifère. C'est avec cette vision renouvelée que l'équipe de terrain d'Abcourt entreprendra les travaux de terrain 2024.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Les travaux de terrain qui débuteront sur nos propriétés de Quévillon permettront de bien cibler les prochains travaux à impacts. En cet effet, la Société détient toutes les autorisations requises pour les réaliser. Le prix de l'or n'a jamais été aussi élevé et la Société se positionne selon son même plan d'affaire stratégique qui est de développer des ressources aurifères économiques dans un rayon de 100 km autour de son usine Géant-Dormant. »

Mise à jour opérationnelle de la mine Géant Dormant

Abcourt a complété échantillonnage en vrac du gîte Pershing-Manitou à son usine de Géant Dormant. L'analyse des résultats de l'échantillonnage par un consultant indépendant est en cours. Un rapport sera publié durant les prochaines semaines. Les opérations au projet Géant Dormant se poursuivent avec les forages sous terre pour augmenter les ressources minérales totales et convertir les ressources présumées en ressources indiquées. Les équipes sous terre s'activent avec la réhabilitation des infrastructures souterraines ainsi que le hissage de matériel pour alimenter l'usine de traitement de minerai. Abcourt a donc débuté les coulées d'or de Géant Dormant en mai. Durant les prochains mois, Abcourt prévoit continuer l'alimentation de l'usine avec du matériel provenant de son projet Géant Dormant.

Mise à jour sur le placement privé annoncé en mars 2024

Abcourt est heureuse d'annoncer une nouvelle prolongation de son placement privé sans courtier d'un maximum de 100 000 000 d'unités (les « unités ») au prix de 0,05 $ par unité pour un produit brut total pouvant atteindre 5 000 000 $ (le « placement »). La clôture finale du placement aura lieu au plus tard le 27 juin 2024.

À ce jour, Abcourt a émis un total de 54 683 000 unités pour un produit brut de 2 734 150 $ dans le cadre du placement. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur de souscrire une action ordinaire au prix de 0,06 $ pendant une période de 36 mois.

Inscription de Mines Abcourt sur l'OTCQB Market Venture (ABMBF)

À compter du 29 mai 2024, les actions ordinaires d'Abcourt se transigeront aux États-Unis sur le marché OTCQB Venture Market (OTCQB: ABMBF) pour les sociétés américaines et internationales en phase de démarrage et de développement. Les sociétés inscrites sur l'OTCQB doivent respecter leurs obligations de divulgation d'information et sont soumises à un processus annuel de vérification et de certification de leur direction. Les investisseurs pourront trouver les cotes en temps réel et l'information sur la Société au www.otcmarkets.com.

Personnes qualifiées

M. Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d'exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l'usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une «?information prospective?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que «?planifie?», «?vise?», «?s'attends à?», «?projette?», «?à l'intention?», «?anticipe?», «?estime?», «?pourraient?», «?devraient?», «?probable?», ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats «?pourraient?», «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?» ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d'Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations d'Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d'Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien qu'Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

