La COFAQ lance le guide - Coparentalité un jour ? Coparentalité toujours





Une formation clé en main proposée aux organismes communautaires et institutionnels pour mieux outiller les parents

MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Fort du succès de son projet pilote mené à travers plusieurs régions du Québec, la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) lance une nouvelle édition, revue et bonifiée, de son guide de formation sur la coparentalité : Coparentalité un jour ? Coparentalité toujours. Conçu grâce à une collaboration étroite avec divers intervenants communautaires, cet ouvrage vise à soutenir tous les parents, quel que soit leur modèle familial, dans leur parcours de coparentalité.

Destiné aux intervenants expérimentés, ce guide de 52 pages, divisé en trois sections, aborde des thèmes essentiels de la coparentalité, soit :

la famille, ses fondations et ses origines;

les ingrédients d'une coparentalité efficace; et

la communication.

Ce guide propose aux organismes communautaires et institutionnels une série de trois ateliers de formation clé en main. Ces sessions, qui se déroulent sur trois semaines consécutives en présentiel ou en virtuel, offrent aux parents un espace de réflexion et de partage.

Outiller les parents pour une coparentalité réussie

« Aujourd'hui, la coparentalité ne se limite plus aux situations de séparation. Elle est au coeur du couple parental, favorisant l'égalité des responsabilités et la complémentarité des rôles pour le bien-être de l'enfant, explique Marie Simard, directrice générale de la COFAQ. C'est pourquoi nous avons créé un outil simple et flexible pour aider les organismes à mieux soutenir les familles, notamment les pères. »

En proposant ces ateliers, la COFAQ poursuit plusieurs objectifs, notamment d'améliorer les connaissances sur la coparentalité, d'enseigner des techniques de communication efficaces et de faire découvrir les ressources du milieu disponibles. Toute personne impliquée dans les soins et l'éducation d'un ou de plusieurs enfants est invitée à y participer, quelle que soit sa situation familiale.

Le guide Coparentalité un jour ? Coparentalité toujours est disponible gratuitement dès maintenant en version numérique auprès de la COFAQ. Tous les organismes et intervenants intéressés peuvent se le procurer en écrivant à [email protected]

À propos de la COFAQ

La Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) regroupe, soutient et représente ses organismes membres dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts de la famille, notamment à l'égard des politiques publiques, afin d'améliorer la qualité de vie des familles québécoises.

Lien connexe : https://cofaq.qc.ca

SOURCE Confédération des organismes familiaux du Québec

28 mai 2024 à 15:29

