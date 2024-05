Wondershare DemoCreator dévoile sa version 8.0 : accélérer la création et l'édition de vidéos grâce à des fonctionnalités d'IA innovantes





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Wondershare DemoCreator, le logiciel leader d'enregistrement d'écran et d'édition vidéo, est fier d'annoncer la sortie de sa dernière version : DemoCreator 8.0. DemoCreator 8.0 renforce le large éventail de contenus vidéo éducatifs et pédagogiques, grâce à ses améliorations en matière d'IA. Ces avancées font de DemoCreator 8.0 un acteur de premier plan et un outil vidéo pionnier pour les éducateurs, les spécialistes du marketing et les influenceurs.

Iris L., directrice des relations publiques chez Wondershare, a déclaré : « DemoCreator s'est toujours engagé à simplifier le processus de création de vidéos, et avec la version 8.0, nous avons introduit des technologies d'IA avancées pour améliorer l'expérience utilisateur et la productivité. Nous sommes convaincus que grâce à nos efforts continus, DemoCreator restera le choix privilégié des créateurs, les aidant à atteindre un plus grand succès dans le partage de contenu. »

Les principales améliorations de DemoCreator 8.0 :

Nouveau design : amélioration de l'interface utilisateur et des outils magiques pour une efficacité accrue.

Nouveaux modèles : créez des vidéos captivantes en quelques clics avec des modèles améliorés.

Sous-titrage automatique : générez des sous-titres justes avec des animations tendance dans plus de 90 langues.

Synthèse vocale : convertissez un texte en voix humaine avec plus de 120 options vocales.

Changeur de voix IA : changez les voix pour incarner 24 personnages différents.

Suppression d'objet IA : supprimez les éléments indésirables des vidéos et images en un clic.

Suppression de voix IA : séparez les sons d'arrière-plan et les voix pour réduire le bruit.

Filtre de beauté IA : six effets de beauté prédéfinis avec des options de personnalisation.

Kits de marque : créez un kit de marque unique avec une intro, une outro et un logo personnalisables.

Mises à niveau technologiques : rendu vidéo 50 % plus rapide et vitesses d'exportation 200 % plus rapides.

Compatibilité :

Wondershare DemoCreator est compatible avec Windows et bientôt avec Mac, à partir de 29,99 $. Pour des essais et des téléchargements gratuits, veuillez consulter le site web de DemoCreator ou suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram pour rester informé.

À propos de Wondershare :

Wondershare est mondialement reconnu comme un éditeur de logiciels qui s'engage à fournir des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que leader dans le domaine des produits de créativité et de productivité, Wondershare a reçu des récompenses prestigieuses de la part d'organisations telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. La mission de Wondershare est de permettre aux individus de poursuivre leurs passions et de construire un monde plus créatif. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, les utilisateurs peuvent accéder à une large gamme de solutions logicielles pour l'édition vidéo, l'édition PDF, la récupération de données, les diagrammes et la cartographie mentale, et bien plus encore. Wondershare s'efforce de fournir des logiciels conviviaux et de haute qualité qui permettent aux particuliers et aux entreprises de donner vie à leurs idées créatives.

Contacts pour les médias

Iris L

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422854/Wondershare.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

28 mai 2024 à 15:10

