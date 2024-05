Annonce des vainqueurs de la finale mondiale de la compétition TIC Huawei 2023-2024





SHENZHEN, Chine, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 26 mai, la cérémonie de clôture et de remise des prix de la finale mondiale de la compétition TIC Huawei 2023-2024 s'est tenue à Shenzhen. La compétition de cette année a attiré plus de 170 000 étudiants de plus de 2 000 universités et collèges dans plus de 80 pays et régions, ce qui en fait la plus grande compétition hors ligne depuis son lancement. Plus de 160 équipes, soit un total de 470 participants issus de 49 pays et régions différents, ont franchi les étapes des concours nationaux et régionaux pour atteindre la finale mondiale de cette année, qui s'est tenue à Shenzhen du 23 au 26 mai.

Après une compétition acharnée, 19 équipes de neuf pays (Algérie, Chine, Nigeria, Pakistan, Pologne, Philippines, Tanzanie, Turquie et Ouganda) ont remporté les grands prix des concours de la pratique et de l'innovation. Le prix de la meilleure popularité des médias sociaux a été remporté par une équipe pakistanaise. Le prix du développement durable a été remporté par deux équipes de Chine et du Maroc. Le prix « Women in Tech » a été décerné à quatre équipes du Kenya, de Malaisie, du Maroc et d'Ouganda. Enfin, le prix TECH4ALL pour l'inclusion numérique a été remporté par deux équipes de Chine et des Philippines.

Zhou Hong, président de l'Institut de recherche stratégique de Huawei, a déclaré : « Pour s'assurer que tout le monde puisse réellement profiter des avantages de la numérisation alors que ces technologies font des progrès radicaux, Huawei pense qu'il est crucial de garantir que les technologies numériques soient accessibles à tous. »

Stefania Giannini, sous-Directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, a annoncé dans un message vidéo : « L'UNESCO s'efforce de faire respecter les droits fondamentaux et l'autonomie de chaque apprenant et enseignant lorsqu'il utilise la technologie numérique et l'IA, et de promouvoir un avenir numérique inclusif, équitable, ouvert et sûr pour tous. Nous remercions chaleureusement nos partenaires comme Huawei pour leur soutien de longue date. »

Ritchie Peng, président du département de stratégie et de développement commercial des TIC de Huawei, a commenté : « Les TIC sont la pierre angulaire du monde intelligent. Grâce à la compétition TIC de Huawei, nous souhaitons offrir aux étudiants une plateforme mondiale pour concourir et échanger des idées. »

Le même jour, Huawei a également organisé le sommet « ICT Accelerating Education Transformation » (les TIC accélèrent la transformation de l'éducation). Lors de ce sommet, Huawei a décerné à 24 instructeurs le titre du meilleur instructeur mondial de l'Académie TIC de Huawei. Ce prix, décerné pour la première fois cette année, vise à témoigner de la gratitude pour les contributions importantes que les instructeurs ont apportées au développement des talents, et à les considérer comme des modèles qui démontrent comment les esprits les plus brillants peuvent devenir encore plus brillants. Ces modèles contribueront au développement durable de l'écosystème des talents dans le domaine des TIC.

La compétition TIC de Huawei est un concours annuel organisé par Huawei pour les étudiants des universités et des collèges du monde entier. Grâce à cet événement, Huawei vise à fournir aux étudiants une plateforme internationale pour une compétition saine et un échange d'idées. Depuis son lancement en 2015, la compétition a aidé les étudiants à améliorer leurs connaissances en TIC et leurs compétences pratiques, tout en augmentant leur capacité à innover en utilisant de nouvelles technologies et plateformes. L'objectif ultime est de faire progresser le développement technologique et de faciliter l'inclusion numérique dans le monde entier.

28 mai 2024 à 15:01

