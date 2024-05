MultiBank Group nommé « Best Global Forex Broker» au Forex Traders Summit Dubai 2024





MultiBank Group, un courtier Forex de premier plan, vient d'atteindre une étape décisive : il s'est vu décerner le prestigieux Prix du « Best Global Forex Broker » (meilleur courtier Forex mondial) lors du très renommé Forex Traders Summit Dubai 2024. Ce succès consolide la position de MultiBank Group en tant que pionnier sur les marchés financiers mondiaux.

Un héritage d'excellence

Le palmarès impressionnant de MultiBank Group fait état de plus de 65 Prix prestigieux. La dernière distinction de « Best Global Forex Broker » obtenue au Forex Traders Summit Dubai 2024 met en lumière l'engagement inébranlable du Groupe à offrir des services exceptionnels soutenus par des technologies de pointe, à des conditions commerciales inégalées. Cette reconnaissance encourage MultiBank Group à renforcer son engagement en faveur de l'excellence dans le secteur mondial des services financiers.

Au service d'une clientèle diversifiée

Depuis sa fondation en 2005, MultiBank Group a su se créer un cercle de clients fidèles comptant plus d'un million de traders dans plus de 90 pays. Le Groupe, qui dispose de 25 bureaux stratégiquement positionnés dans les grands centres financiers du monde entier, fournit des services exceptionnels à sa clientèle diversifiée. L'équipe de professionnels multilingues du Groupe ? qui parlent couramment 12 langues ? assure une assistance continue 24/24.

Un portefeuille complet de produits

MultiBank Group, qui sert aussi bien les investisseurs débutants que les investisseurs chevronnés, propose un portefeuille complet de plus de 20 000 instruments dans six catégories d'actifs. Il s'agit des catégories suivantes :

Forex : accès aux paires de devises majeures et exotiques. Métaux : métaux précieux, tels que l'or, l'argent et le platine. Indices : trading sur les indices boursiers mondiaux. Actions : diversification des portefeuilles avec des actions de différents secteurs. Matières premières : exploitation des variations des prix du pétrole, du gaz naturel, entre autres. Cryptomonnaies : participer aux marchés de la monnaie numérique.

Respect d'une réglementation mondiale stricte

Chez MultiBank Group, la sécurité des clients et la transparence sont primordiales. La Société respecte des réglementations rigoureuses sur les cinq continents et opère sous la surveillance de 15 régulateurs financiers, dont l'ASIC, la BaFin, le CESA, la CySEC et la MAS, entre autres. Ce cadre réglementaire strict garantit la sécurité des clients et la transparence des fonds, ce qui permet aux traders du monde entier d'effectuer des transactions en toute confiance.

À propos de MultiBank Group

Fondé en Californie (États-Unis) en 2005, MultiBank Group s'est développé rapidement et gère à ce jour un volume quotidien de transactions de plus de 12,1 milliards USD, au service de plus d'un million de clients. MultiBank Group, devenu l'un des plus grands fournisseurs mondiaux en ligne de produits financiers dérivés, offre un vaste éventail de services de courtage et de solutions de gestion d'actifs. Les plateformes de trading primées du Groupe offrent une gamme variée de produits, notamment le Forex, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les actifs numériques. Pour plus d'informations, visiter le site Web : https://multibankfx.com

