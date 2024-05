UN SPECTACLE MONDIAL DES FUTURS TALENTS DE LA MODE S'EN VIENT : LE COLLECTIF MONDIAL DE LA MODE SE PRÉPARE À LA PROCHAINE SAISON SS25 POUR QUE TOUS S'IMPLIQUENT ET EN FASSENT L'EXPÉRIENCE DE PREMIÈRE MAIN





« Créer la voie pour les futurs talents. »

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Créé en octobre 2017, Global Fashion Collective (GFC) est une plateforme dédiée à la culture de l'avenir des talents mondiaux de la mode et à fournir une scène à ces stars émergentes pour qu'elles atteignent une scène mondiale.

Global Fashion Collective (GFC) est une équipe de professionnels diversifiée au niveau international qui soutient les concepteurs en co-créant une voie vers le succès avec eux dans le monde de la mode. Opérant deux fois par an sous les prestigieux parapluies de la Fashion Week de New York, de la Rakuten Fashion Week de Tokyo et des spectacles organisés à Londres, à Milan et lors des Fashion Weeks de Paris, nous avons présenté plus de 230 designers internationaux à un public mondial, aidant à la création de leurs marques reconnues au niveau international.

Notre énoncé de mission

Global Fashion Collective (GFC) s'engage à remodeler l'avenir de la mode en favorisant un environnement inclusif et diversifié. Nous nous engageons à nourrir les talents du monde entier, en allant au-delà des défilés de mode pour créer des expériences percutantes.

Notre énoncé de vision

Global Fashion Collective aspire à être un leader dans l'industrie mondiale de la mode, en présentant et en soutenant de manière innovante des designers prometteurs. Impliqués dans les principales semaines de la mode à New York, Tokyo, Londres, Milan et Paris, nous visons à rendre la mode plus accessible et plus représentative. En défendant la créativité et l'inclusivité, nous servons de "partenaire de création de parcours", guidant les futurs talents dans leur ascension dans le monde de la mode.

Alors que nous poursuivons avec enthousiasme nos préparatifs pour la saison, voici quelques designers à présenter pour le printemps de l'été 2025 dans le cadre des prochaines présentations SS25 du Global Fashion Collective à la Rakuten Fashion Week à Tokyo, à la New York Fashion Week, et lors des Fashion Weeks de Londres, Milan et Paris :

Tous les concepteurs de pointe mentionnés ci-dessus ont déjà travaillé avec VFW ou GFC. L'un des principaux objectifs de la liste des designers qui reviennent est la marque David Layer, originaire du Japon. La marque sera présentée à Paris, révélant sa spécialité dans la poursuite masculine. En outre, la marque d'origine canadienne Old Fashioned Standards - qui a participé aux précédentes Fashion Weeks de Vancouver - participera désormais à la Fashion Week de Tokyo après avoir remporté le prestigieux prix Nancy Mak 2024 pour son inspiration créative. Enfin, Mahaud, un studio de stylisme français, se rend à New York cette saison pour dévoiler ses derniers styles audacieux représentant la nouvelle génération de mode. Nous sommes ravis d'accueillir ces talents exceptionnels du monde entier qui influencent la scène de la mode d'aujourd'hui et façonnent les tendances futures en matière de style.

Suivez-nous pour savoir où regarder les émissions et suivez la programmation annoncée à l'approche des dates de l'événement en septembre via :

