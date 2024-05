Invitation aux médias -La SAAQ vous invite à venir voir là où l'on ne vous voit pas... - Sensibilisation et démonstrations sur la route





QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invite les représentantes et représentants des médias à une activité de presse qui s'inscrit dans le cadre du deuxième volet de sa campagne de sensibilisation sur le partage de la route avec les véhicules lourds, en cours jusqu'au 16 juin 2024.

Cette activité conjointe entre les contrôleurs routiers de la SAAQ, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et le service de vélopartage àVélo a pour but de montrer aux usagères et usagers de la route l'étendue des vastes angles morts autour des autobus et des camions lourds.

L'activité se déroulera tout au long de la journée afin de sensibiliser les passants et passantes.

Date : jeudi 30 mai 2024 Heure : 10 h Lieu : place Jean-Béliveau, située à ExpoCité

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

28 mai 2024 à 14:07

