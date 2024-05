Coup d'envoi de la 2024 Hengqin Global Investment Promotion





La Hengqin 2024 Global Investment Promotion Conference (conférence mondiale de promotion des investissements) et des rencontres de partage se sont ouvertes le 26 mai. Ont assisté à l'évènement, Liu Xianfa, commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères dans la RAS de Macao, Lei Wai Nong, directeur du comité exécutif de la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin (ci-après dénommée « zone de coopération »), Huang Zhihao, secrétaire adjoint du comité municipal du PCC de Zhuhai et maire de Zhuhai, Nie Xinping, Fu Yongge, Su Kun, directeurs adjoints du comité exécutif de la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin. La conférence a également attiré plus de 1 000 investisseurs venant des associations commerciales de Macao et d'entreprises chinoises et étrangères de renom. L'événement a accueilli des invités provenant de 42 pays et régions, dont le Portugal, le Brésil, Singapour et la Malaisie, et le niveau de participation s'est vu considérablement élargi par rapport à celui de l'année dernière.

Lei Wai Nong a déclaré lors de son discours que Hengqin entrait actuellement dans sa période « prime time » en matière de prospection commerciale et d'investissement. Il a invité tous les entrepreneurs du pays et de l'étranger à investir à Hengqin afin que tous puissent saisir les nouvelles occasions de développement.

Su Kun a présenté l'environnement d'investissement ouvert de la zone de coopération et a souligné que quatre nouveaux secteurs ont connu des progrès significatifs et de nouvelles occasions de développement depuis la mise en oeuvre de la gestion spécifiquement hiérarchisée.

Des représentants de Wisewave (Zhuhai) Technology Co., Ltd. et d'Airbus Helicopters China ont fait des présentations sur les investissements et le développement à Hengqin.

Neuf experts en recherche, des universitaires et entrepreneurs de Macao et de Hengqin ont été invités à agir comme « ambassadeurs de Hengqin ». En coopération avec six « défenseurs de Hengqin », ils devraient promouvoir Hengqin dans le monde entier. La série de vidéos « Ambassadeurs de Hengqin » sera diffusée en juin.

Parmi les faits marquants de la conférence de cette année, il y avait une exposition sur les quatre nouveaux secteurs de la zone de coopération, qui présentait les fruits du développement de ces dernières années. À la clôture de l'événement, le 26 mai, plus de 69 000 personnes avaient regardé les retransmissions en ligne.

Le 27 mai, une série de rencontres de partage ont été organisées pour entamer des discussions approfondies sur les circuits intégrés, la médecine traditionnelle chinoise, les industries de marque, la finance moderne, le tourisme culturel, les conventions et expositions, les transactions et le commerce électronique transfrontalier, dans le but d'établir des liens contribuant au dialogue et à la coopération dans ces secteurs.

28 mai 2024 à 13:55

