Avis aux médias - La ministre Lebouthillier annonce un important financement afin de protéger et mieux détecter la présence de mammifères marins

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, tiendra une conférence de presse pour annoncer un important financement afin de protéger et mieux détecter la présence de mammifères marins. Date...

Dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, Vélo Québec est heureux d'accueillir Mme Marie-Astrid Leray, fondatrice du Vélo à Gaufres et co-présidente des Boîtes à Vélo France à titre de...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la fermeture complète de l'autoroute 10, entre les sorties nos 37 (Marieville) et 48 (Sainte-Brigide-d'Iberville), du 28 mai, à 18 h jusqu'au 29 mai, à 6 h. Cette entrave...

FLO, un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, fournira 41 bornes de recharge rapide 100kW SmartDC à la Federated Co-operatives...

Porter Airlines annonce un nouveau service quotidien aller-retour entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international Sky Harbor de Phoenix (PHX) à compter du 3 octobre. Ce nouvel itinéraire, qui assure un lien...