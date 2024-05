Arsenal Media se voit accorder une 19e licence de radiodiffusion au Québec





SAINT-LAMBERT, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Arsenal Media est fière de se voir accorder une toute nouvelle licence de radiodiffusion pour l'exploitation d'une deuxième station de radio commerciale dans la région de Lanaudière.

Cette nouvelle station dont l'entrée en service doit se faire d'ici la fin de l'année deviendra la 19e station du groupe Arsenal Media Inc.

Dans un avis de décision publié ce lundi, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) autorise Arsenal Media à mettre en service cette nouvelle station sur la fréquence 107,9 FM.

Pour le président et chef de la direction d'Arsenal Media, Sylvain Chamberland il s'agit d'une nouvelle très attendue « L'ajout d'une nouvelle station dans le paysage médiatique demeure un événement rarissime et nous sommes très heureux de cette décision qui permettra d'encore mieux desservir la population de Lanaudière. Dans les faits, il s'agit de l'aboutissement de plusieurs années de travail et de démarches pour faire la démonstration de la pertinence d'une nouvelle station dans la région. Nous sommes impatients de procéder au lancement de cette nouvelle station et d'en dévoiler davantage sur la programmation qui sera proposée! »

Rappelons qu'Arsenal Media est également dans l'attente d'une importante décision du CRTC pour finaliser l'acquisition de 7 stations auprès de BCE Inc (Bell) au Québec. Advenant l'approbation de cette transaction, Arsenal Media compterait un total de 26 stations de radio commerciales aux quatre coins du Québec, ce qui en ferait le plus important radiodiffuseur privé de la province.

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 18 radios et 7 réémetteurs étendus sur l'ensemble du territoire québécois. Nos radios génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de radios régionales de la province et l'une des plus importantes sources d'informations régionales dans les marchés qu'elle dessert. La division Web regroupe plus de 30 sites web, dont plusieurs plateformes de nouvelles régionales, des sites thématiques et plusieurs infolettres spécialisées. Avec plus de 60,000 abonnées et plusieurs millions de pages vues mensuellement, la division Web d'Arsenal Media crée un véritable impact dans ses communautés. La division E-commerce d'Arsenal Media est forte de 2 boutiques en lignes très fréquentées soit Boutique Le Cargo et Boutique La Rue Principale.

SOURCE Arsenal Media

28 mai 2024 à 13:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :