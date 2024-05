Ververica montre son engagement mondial pour l'innovation dans le streaming de données à l'occasion de l'événement StreamON: Dare to (Data) Stream Big!





Ververica, un prestataire de plateforme complète de données de streaming, a le plaisir d'annoncer sa participation au prochain salon StreamON : Dare to (Data) Stream Big! [Osez le streaming (de données) en grand !]. Cet événement majeur, qui aura lieu le 25 juin 2024 à Haarlem, aux Pays-Bas, met en lumière l'engagement de Ververica à promouvoir l'innovation et l'éducation au sein de la communauté mondiale du streaming de données.

Au cours de cette conférence d'une journée organisée en collaboration avec le cabinet de conseil en streaming de données Evoura, le PDG de Ververica, Alexander Walden, prononcera un discours liminaire exposant les dernières avancées et applications en matière de streaming de big data. StreamON est la plateforme non seulement du leadership éclairé, mais également de l'apprentissage pratique et du réseautage entre professionnels des technologies.

La participation de Ververica à StreamON, l'un des premiers d'une série de grands événements mondiaux de partenariats, souligne l'engagement de la Société à responsabiliser les entreprises grâce au potentiel de transformation des technologies de streaming de données. StreamON, qui s'adresse à la fois aux professionnels des données chevronnés et aux nouveaux venus dans ce domaine, offre un aperçu des cas d'utilisation les plus innovants du streaming de données de marques mondiales comme Uber et Netflix.

« Participer à des événements comme StreamON entre parfaitement dans le cadre de notre mission : démocratiser les technologies de données en streaming et diffuser les meilleures pratiques dans divers secteurs », a déclaré Alexander Walden, PDG de Ververica. « Nous avons hâte de réunir des experts et des passionnés du monde entier pour discuter, apprendre et façonner l'avenir du streaming de données. »

À propos de StreamON: Dare to (Data) Stream Big!

StreamON est un événement exclusif dédié à l'exploration de la puissance et des cas d'utilisation innovants du streaming de données. Le programme comprend des sessions plénières, des tables rondes d'experts, des présentations ciblées et des séances interactives, le tout visant à améliorer la compréhension des technologies de streaming de données et leur application aux activités commerciales.

À propos Ververica :

Ververica permet à ses clients de valoriser leurs données. La plateforme complète de streaming data de Ververica prend en charge un large éventail d'options de déploiement, allant d'un service cloud-native entièrement géré (Ververica Cloud) à un logiciel sur site (Ververica Platform). Fondée par les créateurs originaux du logiciel libre Apache Flink®, Ververica possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour continuer à innover dans le domaine des technologies de streaming data. Ce leadership se traduit par des contributions à des projets de logiciels libres, un environnement d'apprentissage intensif sur le streaming data (Ververica Academy) et la conduite de la conférence sur Apache Flink et le streaming data, Flink Forward. Pour en savoir plus, consultez www.ververica.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mai 2024 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :