Ferrer obtient les droits de distribution pour la solution par inhalation tréprostinil y compris pour les indications potentielles de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et la fibrose pulmonaire progressive (FPP)





Ferrer, la société BCorp pharmaceutique internationale, continue de renforcer son attention sur les maladies pulmonaires vasculaires et pulmonaires interstitielles en annonçant l'expansion de son accord de distribution actuel avec United Therapeutics Corporation (Nasdaq : UTHR) pour Tyvaso® (solution par inhalation de tréprostinil*) ? association médicamenteuse pharmaceutique autorisée pour le traitement de l'hypertension pulmonaire du groupe 3 de l'OMS associée à la maladie pulmonaire interstitielle (PH-ILD) et de l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1 de l'OMS (HAP).

Les deux sociétés ont signé les droits de distribution de deux nouvelles indications potentielles de la molécule, la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et la fibrose pulmonaire progressive (FPP), deux maladies rares caractérisées par des cicatrices pulmonaires qui entraînent des difficultés pour les patients à respirer, entraînant une mauvaise qualité de vie et même la mort. Les traitements actuels disponibles pour la FPI et la FPP ont seulement démontré le ralentissement de la progression de la maladie, alors que la solution par inhalation de tréprostinil pourrait potentiellement offrir une nouvelle option de traitement chez ces patients.

« Le domaine des maladies pulmonaires vasculaires et pulmonaires interstitielles est très important pour nous », déclare Oscar Pérez, responsable du développement scientifique et commercial chez Ferrer. « Le renforcement de notre partenariat avec United Therapeutics Corporation peut faire progresser notre objectif de s'appuyer sur les entreprises pour lutter pour la justice sociale en proposant de nouvelles solutions aux personnes, aux familles et aux soignants vivant avec des maladies dévastatrices. »

En vertu de l'accord élargi, Ferrer a été nommé distributeur mondial exclusif (à l'exception des États-Unis, du Canada, du Japon, de la Chine et d'Israël), afin de rendre cette option thérapeutique disponible dès l'approbation du traitement de la FPI et de la FPP et de continuer à fournir des solutions transformatrices aux patients.

Cette annonce s'appuie sur les solides capacités et l'expertise de Ferrer dans le domaine des maladies pulmonaires vasculaires et pulmonaires interstitielles et souligne l'engagement des deux entreprises à élargir l'accès mondial à la solution par inhalation de tréprostinil pour les patients atteints de FPI et de FPP, si elle est approuvée.

La solution par inhalation de tréprostinil est actuellement évaluée dans trois essais cliniques de phase 3 : deux chez des patients atteints de FPI (avec plus de 1 000 sujets combinés) et un chez des patients atteints de FPP (avec 698 sujets), avec un suivi de 52 semaines et couvrant collectivement une géographie mondiale de l'étude.

* La solution par inhalation de tréprostinil est une prostacycline mimétique indiquée pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP ; groupe 1 de l'OMS) et de l'hypertension pulmonaire associée à une maladie pulmonaire interstitielle (PH-ILD ; groupe 3 de l'OMS). Tyvaso® pour la PH-ILD est actuellement autorisé aux États-Unis, en Israël, au Chili, en République dominicaine et en Argentine, et fait l'objet d'un examen réglementaire au Japon, et pour l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) du groupe 1 de l'OMS, il est actuellement autorisé aux États-Unis, en Israël, en Argentine, en Colombie, au Japon et en République dominicaine. En ce qui concerne l'enregistrement de la solution par inhalation Tyvaso® (tréprostinil) pour le traitement de la PH-ILD, Ferrer vient d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché au Chili et en République dominicaine et se concentre à présent sur l'obtention d'une autorisation au Royaume-Uni. L'évaluation de Tyvaso® PH-ILD pour l'Union européenne se poursuit.

