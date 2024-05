Josip Heit: Le visionnaire derrière les idées commerciales innovantes, un entretien avec "THE HONGKONG TELEGRAPH"





HONG KONG / ACCESSWIRE / 28 mai 2024 / Josip Heit s'est fait une place parmi les hommes d'affaires les plus en vue du moment grâce à son approche innovante et à sa vision entrepreneuriale. Né en Croatie, Josip Heit a poursuivi sa carrière dans le monde des affaires en Allemagne avec un objectif clair et pour qui le succès ne peut être atteint que par l'innovation et le travail acharné, il a dès le début marqué son parcours d'entrepreneur d'une vision claire.

Cette vision l'a poussé à explorer de nouvelles voies et à prendre des risques qui se sont finalement avérés extrêmement fructueux.

L'un des projets les plus remarquables de Josip Heit a été la mise en place d'une technologie basée sur l'IA, qui vise à révolutionner les systèmes traditionnels en permettant l'accès aux services numériques par le biais de produits et de services innovants.

Dans ce contexte, THE HONG KONG TELEGRAPH a pu interviewer Josip Heit à l'occasion de l'anniversaire du téléfax, puisque le 27 mai 1843, le premier brevet pour un "télégraphe à copie" a été délivré. Il n'est pas nécessaire d'être un génie des mathématiques pour calculer que le téléfax fêtera donc aujourd'hui, le 27 mai 2024, son 180? anniversaire.

"THE HONGKONG TELEGRAPH" : Monsieur Heit, il y a des bruits que l'on n'oublie jamais. Par exemple, le frottement cahoteux d'un morceau de craie que l'on fait glisser le long du tableau noir avec les mains tremblantes, afin de dessiner au moins un début de figure géométrique plausible pour le professeur. Mais aussi le ronronnement rassurant du télécopieur qui, quelque part dans les années 1990, a commencé à tamponner des feuilles de formules algébriques et de solutions que des camarades de classe plus doués avaient trouvées pour les devoirs. Cette machine salvatrice est arrivée tardivement dans le parc d'appareils familial - à l'époque, le gargouillis du lave-vaisselle nous était déjà familier depuis longtemps, le ronronnement de la télévision nous était connu à chaque fréquence, la sonnerie du téléphone de toute façon. Vous souvenez-vous de votre premier fax ?

Josip Heit : "Oui, je peux le faire, car c'était l'époque où nous nous promenions avec ce que l'on appelait des "petits appareils liés au corps pour la reproduction d'événements sonores". Sous le nom de marque de Sony «Walkman», cette chose a fait carrière dans les années 1980, tout comme je me souviens d'avoir acheté le premier télécopieur à usage professionnel et de la facilité avec laquelle il est devenu possible d'envoyer des contrats à court terme."

"THE HONG KONG TELEGRAPH" : Monsieur Heit, vous n'êtes pas seulement considéré comme un expert financier, vous avez également fait du thème de l'intelligence artificielle (IA) votre cheval de bataille. De quoi s'agit-il ?

Josip Heit : "L'intelligence artificielle permet une multitude d'applications, une tentative de définition de l'"intelligence" est qu'elle est la propriété qui permet à un être d'agir de manière appropriée et prévoyante dans son environnement ; cela comprend la capacité de percevoir des données environnementales, d'avoir des impressions sensorielles et d'y réagir, d'absorber des informations, de les traiter et de les stocker sous forme de connaissance, de comprendre et de produire du langage, de résoudre des problèmes et d'atteindre des objectifs. Avec mon groupe de médias, qui comprend actuellement 45 quotidiens sur tous les continents, j'accorde une attention particulière aux innovations techniques, à la durabilité et à la responsabilité sociale."

"THE HONGKONG TELEGRAPH" : Quels sont les projets que vous avez actuellement dans le "pipeline" ?

Josip Heit : "Je suis convaincu que le succès économique et l'engagement social doivent aller de pair. Dans ce contexte, je soutiens de nombreux projets qui visent la durabilité écologique et la justice sociale. Notre engagement dans le domaine des énergies renouvelables en est un exemple. Par le biais d'investissements, nous contribuons activement, au sein de notre groupe de médias, à la réduction de l'empreinte globale de CO?. Je soutiens également des initiatives éducatives visant à donner aux jeunes du monde entier l'accès à une éducation de qualité et à leur fournir les outils dont ils ont besoin pour réussir leur avenir."

"THE HONGKONG TELEGRAPH" : Monsieur Heit, on entend dire de vous que votre philosophie de gestion est basée sur la confiance et la transparence. Qu'est-ce que l'on peut comprendre par là ?

Josip Heit : "C'est simple, malgré le succès commercial, il faut garder les pieds sur terre et rester proche. Cela vaut surtout pour les relations humaines avec les collaborateurs, qu'il faut écouter, car beaucoup de mes décisions sont basées sur des réflexions fondées de mes collaborateurs. Je crois qu'une équipe forte et une communication ouverte constituent la base d'un succès durable. Ces principes doivent être appliqués de manière cohérente dans toutes les entreprises, ce qui se reflète ensuite dans la satisfaction de tous nos collaborateurs et la loyauté des partenaires commerciaux. Le succès économique et l'engagement social sont toujours compatibles et constituent un exemple inspirant de la manière dont il est possible d'atteindre de grands objectifs grâce à un travail acharné, à un esprit d'innovation et à l'intégrité.

C'est ce que vous verrez lorsque, fin 2024, nous publierons des nouvelles et des informations que les gens pourront lire sans avoir à payer, avec 50 quotidiens sur tous les continents et en dix langues, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7."

"THE HONGKONG TELEGRAPH" : Merci beaucoup, monsieur Heit, pour cet entretien.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'interview ici: https://www.TheHongKongTelegraph.cn/fr/Economie/320623-josip-heit-le-visionnaire-derriere-les-idees-commerciales-innovantes-un-entretien-avec-the-hongkong-telegraph.html

Historique de "The HongKong Telegraph"

Il y a 142 ans (en mai 2024), le quotidien "The Hongkong Telegraph" a été fondé dans la colonie de la Couronne britannique par le publiciste et éditeur Robert Fraser-Smith dans la légendaire Wellington Street de Hong Kong et a été publié pour la première fois le 15 juin 1881. The Hong Kong Telegraph est publié 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en six langues et a son siège dans la légendaire Nathan Road de Hong Kong.

