La Société Valsoft Continue son Expansion Dans le Domaine des Logiciels de Gestion des Cabinets Dentaires avec l'Acquisition de Progitek

Cette acquisition marque la cinquième dans le secteur de la santé et des soins dentaires pour Valsoft

Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société québécoise spécialisée dans l'acquisition et le développement des entreprises de logiciels pour les marchés verticaux, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Progitek, un meneur de l'industrie des solutions logicielles de gestion de cabinets dentaires.

Depuis ses débuts en 1995, Progitek a mené la charge dans les cabinets dentaires avec une solution complète qui permet de simplifier les processus complexes. La plate-forme Dentitek, conçue pour permettre aux cabinets dentaires de fonctionner sans papier, de rationaliser la gestion de la clinique et améliore la productivité, est le premier élément de cette suite innovante. Le module Analytik permet d'accéder aux statistiques essentielles d'un cabinet dentaire, éliminant ainsi la nécessité d'une compilation manuelle. Le module de communication permet aux cliniques dentaires d'envoyer sans effort des rappels, des confirmations ou des mises à jour de rendez-vous à leurs patients. Collectivement, ces offres soulignent le dévouement de Progitek à l'innovation en fournissant les outils nécessaires aux clients, les cliniques dentaires, afin de permettre aux entreprises de prospérer dans un paysage commercial dynamique.

« L'acquisition de Progitek par Valsoft permettra d'accélérer davantage la croissance de l'entreprise. L'accès à de nouvelles ressources spécialisées ainsi que les meilleurs outils de gestion sur le marché, nous rendrons encore plus efficace à tous les niveaux. Grâce à leur expertise dans le domaine des TI, notre nouveau partenaire contribuera à moderniser notre logiciel de gestion Dentitek et à développer de nouveaux produits qui seront bientôt sur le marché. » a déclaré Éric Vézina, ing., Fondateur et Président de Progitek.

Valsoft est heureux de confirmer qu'Éric Vézina, le fondateur de Progitek, continuera ses fonctions à la suite de l'acquisition, assurant la continuité du leadership exceptionnel et de l'esprit d'innovation qui ont joué un rôle primordial dans la réussite de Progitek.

« Nous sommes extrêmement fiers d'acquérir une entreprise aussi remarquable, qui représente non seulement l'excellence en matière de logiciels de gestion de cabinets dentaires, mais reflète également l'esprit d'innovation de la belle ville de Québec. Nous avons hâte de collaborer avec l'équipe talentueuse de Progitek afin de continuer à desservir et innover pour nos clients actuels et futurs. » a déclaré Michel Bourassa, Vice-Président Exécutif des opérations chez Valsoft.

La cinquième acquisition dans le secteur de la santé et des soins dentaire pour Valsoft, Progitek, aura l'opportunité de travailler avec la division opérationnelle de Valsoft, Aspire Software, pour renforcer sa présence sur le marché et améliorer considérablement ses produits et services.

À propos de Progitek :

Établie en 1995, Progitek offre une vaste sélection de modules informatiques dédiés aux professionnels de la dentisterie. Fondée par Éric Vézina (président), l'entreprise a pour objectif premier d'améliorer et d'innover l'efficacité et la productivité des cliniques dentaires. https://www.dentitek.ca/

À propos de la société Valsoft:

Valsoft acquiert et développe des entreprises de logiciels pour les marchés verticaux qui fournissent des solutions critiques. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui fait d'une entreprise un leader dans son secteur d'activité. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur par le biais de partenariats à long terme avec la direction et les clients existants. Pour en savoir plus: www.valsoftcorp.com

Valsoft était représentée en interne par Shinjay (Ssin) Choi (conseillère juridique principale), David Felicissimo (Chef des affaires juridiques) et Pamela Romero (parajuriste). Progitek Dev. Inc. était représentée par Stein Monast.

