L'hôpital Humber River devient le premier hôpital client de Meditech à intégrer PrescripTIon





TORONTO, le 28 mai 2024 /CNW/ - Véritable percée pour la santé numérique au Canada, l'hôpital Humber River est devenu le premier hôpital client de Meditech à intégrer PrescripTIonMC à son système d'information hospitalier, Expanse. Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans l'amélioration du processus de prescription, de la sécurité des patients et de la communication entre les prescripteurs et les pharmacies.

Les premiers essais ont débuté le 15 mai 2024 pour 14 prescripteurs, et la technologie devrait être accessible dans tout l'hôpital à la fin de l'année.

Peter Bak, dirigeant principal de l'information de l'hôpital Humber River, se dit ravi d'être le fer de lance de cette initiative : « À l'hôpital Humber River, nous voulons être des pionniers dans le domaine de la santé numérique. L'intégration de PrescripTIonMC à notre système Expanse de MEDITECH témoigne de notre détermination à renforcer les capacités de notre hôpital au moyen d'outils et de systèmes innovants. Cette avancée permet non seulement de simplifier le processus de prescription, mais aussi d'améliorer considérablement l'interaction entre notre personnel et les patients, conformément à notre objectif de fournir des soins exceptionnels grâce à la technologie. »

Par l'intégration de PrescripTIonMC, l'hôpital Humber River confirme son engagement à être à la fine pointe de l'innovation en adoptant et en intégrant les plus récentes technologies de santé numériques.

« Les médecins n'ont jamais été autant sollicités. Il est extrêmement important que nous intégrions des technologies et des solutions pour les aider et pour réduire les erreurs médicales causées par une mauvaise interprétation de l'écriture manuscrite, déclare Bob Molloy, directeur de la Stratégie relative au marché et aux produits canadiens à MEDITECH. Nous sommes enchantés que Humber River Health bénéficie de l'ordonnance électronique et sommes impatients qu'elle soit déployée à plus grande échelle pour que d'autres médecins et d'autres organisations de la santé et leurs patients puissent profiter de ses avantages sur le plan de la sécurité et du temps gagné. »

Le Dr Gihad Nesrallah, un prescripteur qui participe aux premiers essais, ajoute : « L'arrivée de PrescripTIonMC révolutionne la gestion des ordonnances et de l'information sur le patient. Le service allège grandement le fardeau administratif, ce qui nous laisse plus de temps pour nous occuper du patient. Ce changement améliorera nos flux de tâches et, par ricochet, l'expérience du patient à l'hôpital Humber River. »

« C'est un grand jour pour la santé numérique au Canada, lance Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. Cette collaboration avec l'hôpital Humber River est l'exemple parfait de ce qu'un partenariat stratégique peut faire pour améliorer la qualité des soins. »

DrFirst Healthcare Innovations, un partenaire de longue date de MEDITECH, est entièrement intégré à son système Expanse et fournit la technologie qui permet de sécuriser l'ordonnance électronique avec PrescripTIonMC. « L'expansion de l'ordonnance électronique au Canada pourrait transformer les soins de santé en les rendant plus sécuritaires pour les patients et beaucoup plus efficients pour les hôpitaux et les pharmacies, déclare G. Cameron Deemer, chef de la direction de DrFirst Healthcare Innovations. Nous sommes fiers de collaborer à cette initiative novatrice. »

L'intégration de PrescripTIonMC à l'hôpital Humber River illustre son leadership à l'égard de l'innovation en santé et améliore l'efficience opérationnelle et l'expérience du personnel d'aujourd'hui et de demain. Pour en savoir plus sur PrescripTIonMC, visitez : prescriptioncan.ca.

À propos de l'hôpital Humber River

Humber River Health, l'un des plus grands hôpitaux communautaires de soins actifs au Canada, dessert une population de plus de 850 000 personnes dans le nord-ouest de la région du Grand Toronto. Il exerce ses activités au pavillon de soins actifs de l'avenue Wilson ainsi que sur les campus Finch et Church, et compte plus de 4 000 employés, 700 médecins et 1 000 bénévoles.

Affilié à l'Université de Toronto et à l'Université Queen's et membre du Toronto Academic Health Science Network (TAHSN), Humber River Health est le premier hôpital entièrement numérique en Amérique du Nord. Grâce à ses services de robotique et ses technologies à la fine pointe, les patients souffrent moins, ont moins de risques de complications et passent moins de temps à l'hôpital. L'hôpital utilise une combinaison personnalisée de technologie et d'expertise clinique pour reconstruire les éléments de soins. L'infrastructure numérique de Humber River Health comprend des services de laboratoire automatisés, des robots pour trier, mélanger et distribuer les médicaments, des dossiers médicaux électroniques, un centre de contrôle, la saisie informatisée des ordonnances médicales, des terminaux informatiques au chevet des patients et des systèmes de suivi pour les patients opérés qui fournissent des mises à jour aux familles sur leurs téléphones. L'implantation de ces solutions technologiques et numériques a permis à l'hôpital Humber River d'automatiser l'information, d'améliorer la communication et d'accroître l'efficacité, tout en offrant une expérience connectée aux patients, au personnel et aux familles.

Cette évolution technologique et la réussite des patients ont été rendues possibles grâce au soutien massif du personnel, des médecins et des bénévoles. La conviction reste la même : nous pouvons transformer l'hôpital où nous travaillons, la communauté où nous vivons et le monde des soins de santé au-delà de nos frontières. Grâce au soutien de ses équipes exceptionnelles, à sa volonté et à sa détermination, Humber River Health est déterminé à ouvrir de nouvelles voies dans le domaine des soins de santé.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr .

