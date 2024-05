Grande enquête sur l'innovation dans les entreprises au Québec - LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES INNOVENT PLUS !





MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil de l'Innovation du Québec dévoile aujourd'hui les résultats 2024 de la Grande enquête sur l'innovation québécoise. Entre 2022 et 2024, la proportion d'entreprises ayant entrepris au moins un projet d'innovation a bondi de 18 points de pourcentage, atteignant désormais 69 %. Cette progression place le Québec au même niveau que l'Ontario (69 %) et la Colombie-Britannique (65 %). Les entreprises québécoises se distinguent particulièrement par l'amélioration de leur offre commerciale : 41 % ont développé ou amélioré significativement de nouveaux produits ou services, surpassant l'Ontario (35 %) et la Colombie- Britannique (39 %).

L'enquête met également en lumière l'impact crucial de l'innovation sur la croissance économique. Les entreprises innovantes au Québec sont 2,6 fois plus susceptibles de faire croitre leur chiffre d'affaires, et leur prévision d'exportation hors Québec est 2,4 fois plus élevée. De plus, l'adoption des bonnes pratiques de gestion de l'innovation augmente d'au moins 47 % la probabilité de générer des projets innovants. Ces résultats confirment que l'innovation est un levier stratégique majeur pour la croissance, la compétitivité et la productivité des entreprises québécoises.

Les paramètres de la Grande enquête

L'enquête, réalisée entre le 16 janvier et le 1er février 2024, a sondé 1261 décideurs d'entreprises de 10 employés ou plus, dont 759 au Québec, 302 en Ontario et 200 en Colombie-Britannique. Le dévoilement des résultats s'est tenu en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et des leaders de l'écosystème d'innovation, dans le cadre de l'événement Le Point Innovation, à Montréal.

La Grande enquête, à sa deuxième édition depuis 2022, offre un aperçu précieux de l'état de l'innovation au Québec. Elle mesure l'évolution de la pratique de l'innovation au sein des entreprises, le type de projets réalisés, et l'impact des différentes pratiques organisationnelles et utilisation des programmes gouvernementaux. Elle examine également la pratique de l'innovation sociale et environnementale par les entreprises. Elle a été réalisée avec le soutien financier du gouvernement du Québec et de la Fondation canadienne pour l'innovation .

Principaux constats 2024 de la Grande enquête :

Projets d'innovation en hausse : 69 % des entreprises québécoises ont réalisé au moins un projet d'innovation entre 2022 et 2024, ce qui représente une augmentation de 18 points de pourcentage.

: des entreprises ont créé de nouveaux produits ou services ou amélioré significativement leur offre existante. Croissance économique : Les entreprises innovantes sont 2,6 fois plus nombreuses à anticiper une croissance annuelle de leur chiffre d'affaires de plus de 5 %, et leur part des exportations hors Québec est 2,4 fois plus élevée.

: L'implantation de bonnes pratiques organisationnelles, telles que la nomination d'un responsable de l'innovation et le soutien des dirigeants envers l'innovation, augmente de la probabilité de générer des projets innovants. Collaboration et financements : Les entreprises collaborant avec des partenaires externes, tels que les CCTT, les centres de recherche publics et les universités, sont deux fois plus nombreuses à obtenir des fonds publics et investissent 80 % plus en R-D et innovation.

Citations

« La SQRI2 a placé le soutien à l'innovation au coeur de nos priorités. La tendance à la hausse de l'innovation par les entreprises, soulevée par la grande enquête du CIQ, confirme que le Québec prend ce virage. » _ Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les résultats de notre enquête démontrent clairement que le Québec accélère en matière d'innovation. Bien que du travail reste à faire, cette progression impressionnante montre que de plus en plus d'entreprises comprennent l'importance d'innover et se mettent en action.» _ Luc Sirois, Innovateur en chef et directeur général du Conseil de l'innovation

Autres informations

Résultats 2024 de la Grande enquête sur l'innovation dans les entreprises au Québec

SOURCE Conseil de l'innovation du Québec

28 mai 2024 à 10:00

