The smarter E Europe : photovoltaïque, stockage, voitures électriques et pompes à chaleur - Un regroupement efficace

Les visiteurs de The smarter E Europe, plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l'énergie, découvriront comment les consommateurs privés peuvent devenir autosuffisants en matière d'électricité, de chaleur et de transport de manière intelligente, et comment cela crée de nouvelles opportunités d'affaires pour les installateurs et les fournisseurs de systèmes. Combinant quatre salons ? Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe ?, The smarter E Europe se tiendra du 19 au 21 juin à la Messe München. Environ 3 000 exposants et plus de 115 000 visiteurs venus du monde entier sont attendus dans les 19 halls d'exposition et l'espace extérieur.

L'Allemagne compte environ 19,3 millions de bâtiments résidentiels. Plus de la moitié de ceux-ci devront être rénovés et équipés de systèmes photovoltaïques au cours des 20 prochaines années. Mais les bâtiments résidentiels jouent également un rôle central dans l'expansion du solaire à travers l'Europe. Partout, des systèmes solaires sont installés avec des systèmes de stockage car ces derniers permettent d'utiliser l'électricité solaire produite en fonction des besoins.

Une électrification croissante dans les secteurs des transports et du chauffage

De l'électricité solaire a été produite et stockée pour alimenter le domicile, à quoi d'autre pourrait-elle servir ? Pour la voiture électrique, qui est de plus en plus populaire. Dans le système résidentiel, les véhicules électriques à batterie ainsi que les pompes à chaleur peuvent être rechargés et exploités à moindre coût et de manière neutre sur le plan climatique grâce à l'énergie solaire. En Allemagne, les ventes de pompes à chaleur ont progressé de 51 pour cent l'an dernier par rapport à 2022. Avec l'adoption du Plan d'action de l'UE pour les pompes à chaleur, ce développement poursuivra sa dynamique. La combinaison du photovoltaïque, d'un système de stockage, de la voiture électrique et de la pompe à chaleur crée un réseau efficace d'unités de production d'électricité, de stockage d'électricité et de consommation d'électricité.

Une interrelation entre des composants et des disciplines commerciales

L'industrie offre un large choix de composants ? des systèmes photovoltaïques et coffrets muraux intelligents aux compteurs intelligents et bien plus encore. Cependant, la création réussie d'un système énergétique complet exige non seulement une interaction entre les composants individuels, mais aussi une coopération harmonieuse entre le domaine de l'électricité, la plomberie, la technologie de chauffage et de climatisation (HVAC), ainsi que d'autres corps de métier.

Optimiser l'autoconsommation, soulager le réseau

Le système électrique requiert un haut degré de flexibilité pour pouvoir offrir un approvisionnement en énergie renouvelable 24h/24 et 7j/7. Les petits consommateurs flexibles, avec leurs propres systèmes énergétiques domestiques, peuvent apporter une contribution importante pour maintenir la production et la consommation d'électricité dans un état d'équilibre tout en optimisant leur propre consommation à moindre coût.

Des tarifs de l'électricité dynamiques : l'offre rencontre la demande

Des tarifs dynamiques de l'électricité sont un autre moyen pour mieux coordonner l'offre et la demande. Les consommateurs basent leur consommation sur les prix actuels de l'électricité, les changements dépendant de l'offre et de la demande. À partir de 2025, tous les fournisseurs d'électricité en Allemagne seront obligés de proposer à leurs clients une tarification dynamique de l'électricité. La condition préalable pour cela est l'installation d'un compteur intelligent.

The smarter E Europe

« Accélérer les solutions énergétiques intégrées », telle est la devise de The smarter E Europe. La plus grande alliance européenne de salons du secteur énergétique met l'accent sur les solutions intersectorielles pour un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, couvrant l'électricité, le chauffage et les transports. Réunissant quatre salons, The smarter E Europe aura lieu du 19 au 21 juin 2024 au parc des expositions de Messe München.

28 mai 2024 à 09:50

