Kolmar BNH étend son marché mondial avec le lancement d'HemoHIM G à Taïwan





Kolmar BNH (KRX : 200130), un important fabricant ODM coréen d'aliments fonctionnels diététiques, a annoncé avoir dévoilé se dernière offre, HemoHIM G, à Taïwan. Ce lancement fait partie des efforts de la société pour étendre sa présence sur les marchés mondiaux.

HemoHIM G représente une version améliorée d'HemoHIM, adaptée afin de satisfaire les goûts distinctifs des consommateurs à Taïwan et en Europe.

Kolmar BNH prévoit d'accélérer son expansion sur le marché asiatique en lançant HemoHIM G sur le marché taïwanais le 15 mai. Conçu pour l'exportation internationale, HemoHIM G a fait l'objet d'adaptations minutieuses des matières premières et des proportions des ingrédients pour se mettre en conformité avec les diverses réglementations alimentaires dans différentes juridictions. Des ingrédients clés comme Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong et Paeonia lactiflora ont fait l'objet de procédures d'approvisionnement rigoureuses, accompagnées de mesures rigoureuses de contrôle de la qualité. Les profils gustatifs et aromatiques ont été adaptés afin de répondre aux préférences des consommateurs européens.

De plus, en avril, des résultats de recherche de Kolmar BNH sur HemoHIM G ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Toxicological Research, accréditée au niveau SCIE. Ces résultats, qui respectent les directives de l'OCDE, revêtent une importance capitale car non seulement ils valident la sécurité du produit pour la conformité réglementaire sur divers marchés, mais aussi renforcent les droits de propriété intellectuelle grâce à des résultats fiables.

HemoHIM, le produit phare de Kolmar BNH, est distribué par son partenaire Atomy. Le produit a franchi des jalons remarquables, dépassant les 2 billions de KRW de ventes cumulées sur le marché domestique et à l'international depuis son lancement. Le succès du produit est attribué aux capacités de recherche et développement de Kolmar BNH, associées à la confiance durable des consommateurs, construite au fil du temps.

Le nom du produit, HemoHIM, est dérivé de la fusion des termes ?HEMO' (hémoglobine) et ?HIM' (H : hématopoïèse, I : immunité et M : modulation). Il inclut des extraits d'herbes médicinales naturelles telles que Angelica gigas, Cnidium officinale et Paeonia japonica. Cet accomplissement résulte du travail de collaboration de Kolmar BNH, établi conjointement par l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique et Kolmar Korea, avec un budget de 5 milliards de KRW sur huit ans.

Remarquablement, l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique, une institution concernée par les radiations, a renforcé sa confiance dans HemoHIM, ayant lancé une recherche à des fins d'autoprotection. Cette collaboration, combinée à l'expertise de Kolmar BNH en matière de commercialisation et de technologie de production, a abouti au développement réussi d'une substance mélangée qui améliore la fonction immunitaire.

HemoHIM a été reconnu par le Ministère de la sécurité des aliments et des médicaments en 2006 en tant que première matière première fonctionnelle reconnue individuellement en Corée pour améliorer la fonction immunitaire. Cela a constitué un jalon important dans le développement d'aliments fonctionnels en Corée, en particulier à un moment où la recherche et les matières premières pour améliorer la fonction immunitaire étaient rares.

Kolmar BNH a renforcé sa fiabilité grâce à des efforts soutenus dans la recherche et développement depuis le lancement d'HemoHIM. Allouant systématiquement plus de 2 % de son chiffre d'affaires annuel à des initiatives de R&D pour de nouveaux développements, la société a franchi une étape importante en intégrant dans HemoHIM une fonctionnalité d'amélioration de l'état de fatigue. Cela a eu lieu six ans après le début du 'projet de développement d'une technologie durable HemoHIM' en 2017.

Kolmar BNH a connu une croissance fulgurante avec HemoHIM. En 2015, lorsqu'elle a été cotée sur le KOSDAQ, principal marché boursier de la Corée, la société a enregistré des ventes de 236,2 milliards de KRW et, l'an dernier, elles ont affiché une progression de 145 % pour atteindre 579,6 milliards de KRW.

Un représentant de Kolmar BNH a déclaré : « L'attrait durable d'HemoHIM parmi les clients souligne ses fonctionnalités éprouvées. Nous demeurerons fidèles à notre engagement de faire progresser les efforts de recherche et de développement afin de maintenir le statut d'HemoHIM de premier aliment fonctionnel diététique en Corée. »

28 mai 2024 à 09:10

