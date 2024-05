PATRIMOINE RICHARDSON NOMME DEREK PERRITT AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT, PLANIFICATION ET SOLUTIONS DE GESTION DE PATRIMOINE





TORONTO, le 28 mai 2024 /CNW/ - Patrimoine Richardson ltée (Patrimoine Richardson), une filiale entièrement détenue par le Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) (Groupe Capital RF), annonce la nomination de Derek Perritt au poste de vice-président, Planification et solutions de gestion de patrimoine, au sein du Service des stratégies de gestion de patrimoine.

Fort de ses 30 ans d'expérience dans l'industrie, M. Perritt s'est spécialisé dans la gestion de clients fortunés. Il a récemment occupé le poste de directeur régional des Services de conseil en gestion de patrimoine, à Gestion de patrimoine TD. À présent, M. Perritt prendra la tête des équipes des Services des assurances et de la planification fiscale et successorale chez Patrimoine Richardson. Il s'attachera à améliorer l'expertise nationale de ces services et à doter les conseillers de l'entreprise de stratégies, de solutions et de ressources en matière de gestion de patrimoine afin de servir leurs clients de façon optimale.

«?Derek, avec son expérience éprouvée dans la constitution d'équipes hautement performantes et le développement de solutions d'assurance et de stratégies de gestion de placement de pointe pour nos clients fortunés, s'est imposé comme le candidat idéal pour ce poste de direction?», a affirmé Sarah Widmeyer, vice-présidente directrice et cheffe des stratégies de gestion de patrimoine chez Patrimoine Richardson.

«?En nous orientant vers une expansion rapide, cette nomination reflète notre culture axée sur les conseillers. Ayant collaboré étroitement avec Derek à Gestion de patrimoine TD, je suis à même de confirmer son aptitude à piloter des professionnels en gestion de patrimoine en offrant une approche holistique pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs?», affirme Dave Kelly, chef des opérations chez Patrimoine Richardson.

À mesure que l'entreprise atteint ses objectifs ambitieux, l'amélioration de ses Services des assurances et de planification fiscale et successorale devient cruciale pour s'établir comme une marque de référence pour les conseillers de premier plan au Canada et leurs clients.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter notre site Web pour consulter le rapport annuel 2023 et la dernière brochure de recrutement.

À propos du Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 36.5 milliards de dollars d'actifs gérés (au 30 avril 2024) et 22 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler), un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

