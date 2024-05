SAINT-GOBAIN ET TIMBERHP CONCLUENT UN PARTENARIAT POUR PROPOSER UNE ISOLATION HAUTE PERFORMANCE EN FIBRE DE BOIS EN AMÉRIQUE DU NORD





Saint-Gobain, par l'intermédiaire de sa filiale de produits de construction CertainTeed Inc., et TimberHP, fabricant de composites isolants en bois, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une relation de collaboration qui permettra à CertainTeed de distribuer les produits d'isolation en fibre de bois de TimberHP en Amérique du Nord, notamment en tant que partenaire de distribution exclusif au Canada. Réalisé en étroite collaboration avec NOVA par Saint-Gobain, la filiale capital-risque de l'entreprise, ce partenariat continuera de soutenir la vision de Saint-Gobain d'être le leader mondial de la construction légère et durable et améliorera ses propres offres durables et sa capacité à répondre aux besoins des clients.

TimberHP, située dans le Maine, est une entreprise émergente née d'un partenariat entre deux entrepreneurs : Matthew O'Malia, un architecte primé réputé pour sa conception de designs à haut rendement et rentables, et le Dr Joshua Henry, chimiste des matériaux détenant des années d'expérience dans la recherche de solutions pour économiser l'énergie et produire de l'énergie renouvelable. Ils utilisent les copeaux de bois résiduels et l'hydroélectricité pour fabriquer des solutions d'isolation durables basées sur la nature à partir de fibre de bois, ce qui correspond aux objectifs mondiaux de développement durable de Saint-Gobain. Une fois entièrement lancée, l'offre comprendra des produits isolants en vrac, en nattes et en panneaux rigides.

« Motivé par notre objectif de faire du monde une maison plus belle et plus durable, ce partenariat exclusif avec TimberHP améliore les solutions durables que nous apportons à nos parties prenantes partout au Canada », a déclaré Julie Bonamy, présidente-directrice générale de Saint-Gobain Canada. « Il s'agit d'un ajout bienvenu au portefeuille de construction légère et durable de Saint-Gobain Canada, qui renforcera notre vision de fournir une offre complète de matériaux et de solutions de construction à nos clients. »

« C'est une énorme marque de soutien envers notre technologie et notre équipe chez TimberHP de nous associer à une marque aussi innovante et percutante que CertainTeed », a déclaré Joshua Henry, président-directeur général de TimberHP. « Il est essentiel que nous façonnions l'avenir de la construction pour qu'il soit exceptionnellement simple, efficace, écoénergétique et durable, et nous sommes impatients de répondre ensemble à ces besoins de l'industrie. »

Ce partenariat prometteur intervient alors que Saint-Gobain poursuit son engagement en faveur de la croissance et du développement durable en Amérique du Nord. Le mois dernier, l'entreprise a annoncé sa troisième acquisition majeure au Canada au cours des deux dernières années avec son intention d'acquérir le groupe de sociétés Bailey, fabricant canadien de premier plan de systèmes commerciaux de charpente métallique et de solutions de construction métalliques. De plus, des travaux sont en cours pour moderniser l'équipement de l'usine de panneaux de gypse de CertainTeed Canada, située tout près de Montréal, ce qui lui permettra de passer des combustibles fossiles à l'hydroélectricité, créant ainsi la première usine de production de cloisons sèches zéro carbone en Amérique du Nord et la plus grande au monde (émissions de portées 1 et 2).

Les produits TimberBatt et TimberFill étant déjà disponibles aux États-Unis, CertainTeed et TimberHP travaillent en étroite collaboration pour commercialiser ces solutions sur le marché canadien dans un avenir rapproché.

À propos de TimberHP

GO Lab, Inc. (s/n TimberHP) est une entreprise manufacturière qui conçoit des produits d'isolation thermique et acoustique en fibre de bois pour le marché de la construction résidentielle et commerciale. Située dans ses installations de Madison, dans le Maine, TimberHP est la première et la seule entreprise à fabriquer des composites isolants en fibre de bois en Amérique du Nord, s'appuyant sur un historique de réussite de 20 ans de production en Europe. L'isolation TimberHP est fabriquée à partir de résidus de copeaux de bois produits de manière durable et constitue une alternative hautement performante, rentable, évolutive, renouvelable et séquestrant le carbone aux solutions existantes du marché. Lorsqu'elle fonctionnera au maximum de sa capacité, TimberHP Madison produira près de 20 tonnes de produits par heure, utilisera plus de 250?000 tonnes vertes de résidus de bois résineux par an, générera 168 millions de dollars de revenus et emploiera 144 personnes.

À propos de CertainTeed

Grâce à des solutions de construction innovantes rendues possibles grâce à son offre complète de produits intérieurs et extérieurs, CertainTeed transforme la façon dont l'industrie crée. En tant que chef de file de la science du bâtiment et de la construction durable, CertainTeed facilite plus que jamais la création de milieux de vie, de travail et de loisir à haut rendement énergétique, de sorte que, ensemble, nous puissions faire du monde une maison plus belle et plus durable.

Filiale de Saint-Gobain, l'une des plus grandes et des plus anciennes sociétés de produits de construction au monde, CertainTeed compte plus de 6?900 employés et plus de 60 installations de fabrication au Canada et aux États-Unis. www.certainteed.ca.

À propos de NOVA par Saint-Gobain

NOVA, la filiale capital-risque externe de Saint-Gobain, identifie les entreprises émergentes avant-gardistes du monde entier dont les philosophies s'alignent sur l'accent mis par Saint-Gobain sur le développement durable et le numérique. Il aide ces entreprises émergentes à nourrir leurs idées et à développer leurs entreprises grâce à des partenariats et des investissements. Présente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, NOVA par Saint-Gobain connecte la communauté mondiale des entreprises émergentes grâce à la puissance, aux ressources et à l'expérience de Saint-Gobain afin de répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux défis de demain. Apprenez-en davantage en visitant https://www.nova-saint-gobain.com et www.saint-gobain.com.

À propos de Saint-Gobain

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Développées dans une dynamique d'innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du secteur de la construction et de l'industrie apportent durabilité et performance. L'engagement du Groupe est guidé par sa raison d'être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME » (faire du monde une maison plus belle et plus durable).

47,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023

160?000 employés, présence dans 76 pays

Engagé à produire zéro émission nette de carbone d'ici 2050

28 mai 2024 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :