KIDFRESH PREND DE L'EXPANSION À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE AVEC SON LANCEMENT AU CANADA





La marque de produits surgelés de premier plan pour enfants avec légumes cachés apporte des produits uniques en leur genre dans l'allée des congélateurs au Canada

NEW YORK, 28 mai 2024 /CNW/ - Kidfresh, la marque d'aliments préférés des enfants avec des légumes cachés à chaque bouchée, est heureuse d'annoncer son expansion au Canada. Cette mesure stratégique marque la première entrée de Kidfresh sur le territoire international, ciblant le marché canadien inexploité pour offrir des options de repas surgelés pratiques et de meilleure qualité aux enfants.

« Nos produits sont les premiers du genre à entrer sur le marché canadien et sont prêts à remplir l'espace blanc dans la catégorie des repas congelés pour enfants. « Nous sommes ravis d'offrir une solution de repas pratique et nutritive aux familles canadiennes, a déclaré Michael Allen, chef de la direction de Kidfresh.

Kidfresh lance quatre plats principaux à servir seul : Wagon Wheels Mac & Cheese, Spaghetti Loops Meat Sauce, Cheese Pizza Wagon Wheels et Cheeseburger Mac & Cheese, tous contenant des légumes cachés. Tous les plats principaux contiennent plus de 9 g de protéines par portion. Kidfresh n'utilise jamais d'agents de conservation ou d'ingrédients artificiels. Chaque produit passe le test du goût Kidfresh : Kidfresh compte sur un groupe de consommateurs permanents, dont des enfants âgés de 6 à 8 ans, qui goûtent et commentent chaque produit.

Disponible sur Whole Foods Market, Ambrosia et d'autres détaillants à compter de ce mois-ci. Pour en savoir plus sur Kidfresh et ses produits, visitez www.kidfresh.com .

À propos de Kidfresh

Kidfresh est le leader des repas congelés pour enfants remplis d'ingrédients de haute qualité et de légumes cachés. Créé par des parents, pour des parents, avec l'aide de nutritionnistes pédiatriques et de grands chefs, Kidfresh est la solution pour les parents occupés d'aujourd'hui qui veulent des options de repas pratiques et meilleures pour vos enfants. Les repas Kidfresh sont préparés sans couleurs, saveurs ou agents de conservation artificiels, et sont congelés immédiatement après leur cuisson pour préserver les nutriments et les saveurs. Kidfresh est disponible à l'échelle nationale aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus sur Kidfresh, visitez www.kidfresh.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2421238/Kidfresh_Wagon_Wheels.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2402277/Kidfresh_Logo_Logo_Logo.jpg

SOURCE Kidfresh

28 mai 2024 à 09:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :