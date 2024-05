LGI franchit le cap des 5,75 millions d'offres de quarts de travail automatisées





MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - LGI Solutions Santé (LGI), chef de file des solutions TI dans le domaine de la santé au Canada, annonce avec fierté une réalisation novatrice dans le secteur canadien de la santé. Grâce à l'automatisation, LGI a transmis avec succès 5,75 millions d'offres de quarts de travail et réduit de 75 % le temps passé à communiquer manuellement avec le personnel. Parallèlement, le taux de réponse des employés a bondi de 20 %.

Les offres de quarts automatisées - une composante essentielle de la solution LGI Horaires - sont envoyées simultanément à tous les membres du personnel, éliminant ainsi les disparités quant au délai de réponse. L'époque de l'inégalité des chances et des délais d'expiration variables est révolue. En effet, l'automatisation s'accompagne de délais d'expiration uniformes, mettant fin aux inconvénients des appels par séquence et offrant des conditions équitables à tous.

De plus, les offres de quarts de travail automatisées de LGI Horaires ont permis de diminuer considérablement le nombre de griefs en réduisant au minimum les erreurs humaines et en éliminant les oublis sur la liste d'appels. Suivant les règles établies pour les priorités de remplacement, les quarts de travail sont maintenant attribués efficacement aux employés qui satisfont le mieux les critères d'admissibilité, réduisant ainsi le nombre de griefs et de pénalités associés à des erreurs dans l'attribution des quarts de travail. Ce nouveau processus de planification renforce non seulement l'efficacité opérationnelle, mais aussi l'accès aux soins et les résultats pour les patients. En garantissant la disponibilité des professionnels de santé adéquats au moment opportun, il améliore la qualité des soins et la satisfaction des patients.

« Cette technologie transformatrice représente un moment charnière dans l'évolution de la gestion du personnel soignant, a déclaré Franco Sicilia, chef de la direction commerciale chez LGI Solutions Santé. Notre approche de communication synchronisée témoigne de notre engagement à accroître l'efficacité, l'équité et la satisfaction de l'employeur comme des employé, tout en améliorant l'accès et les résultats pour les patients en assurant une coordination efficace et en temps voulu des services de santé. Elle vise également à optimiser l'accès aux soins et les résultats pour les patients en assurant une coordination efficace et opportune des services de santé. »

Grâce à son approche innovante des offres de quarts de travail automatisées, LGI Horaires continue de révolutionner le secteur de la santé, promettant un avenir marqué une efficacité opérationnelle accrue, une réduction des coûts, une satisfaction des employés renforcée et une amélioration des résultats pour les patients.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé se distingue depuis plus de 40 ans par la richesse et la diversité de son portefeuille de solutions. Nous contribuons à améliorer la performance des établissements de santé et l'expérience de leur personnel et de leurs patients. Nous soutenons des milliers d'établissements au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

