Caseware présente AiDA, l'assistant numérique alimenté par l'IA qui change le paysage de la comptabilité et de l'audit





TORONTO, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- CaseWare International , leader mondial des solutions cloud d'audit, de reporting financier et d'analyse de données, a le plaisir d'annoncer la disponibilité en avant-première de Caseware AiDA, son assistant numérique à intelligence artificielle. En tant que dernière amélioration de la plateforme Caseware Cloud, AiDA complète la suite complète de solutions Caseware créées pour les professionnels de la comptabilité, de l'audit et de la finance.

AiDA est conçu pour améliorer l'efficacité, assurer la conformité et fournir des réponses précises et contextuelles aux demandes spécifiques de la profession, permettant aux experts en comptabilité, audit et finance de travailler plus efficacement, de collaborer plus efficacement et d'obtenir des informations plus approfondies.

Qu'il s'agisse de fournir des réponses rapides à des questions de méthodologie ou de conformité, de soutenir le traitement et l'analyse des preuves d'audit ou d'aider à la production de documents de travail et de livrables d'audit clés, AiDA permet aux utilisateurs professionnels d'en faire plus avec moins d'efforts. Cela stimulera à son tour la croissance de la pratique et favorisera le succès financier des clients.

David Osborne, directeur général de Caseware International, a déclaré : « Caseware AiDA est l'avenir. Notre objectif est de placer des outils puissants entre les mains de nos clients, pour leur permettre de travailler mieux qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Cette version n'est que le début d'une vague d'innovation dans le domaine de l'IA et démontre l'importance que nous accordons à notre feuille de route accélérée pour développer notre offre sur la plateforme Caseware Cloud. Caseware AiDA offre une assistance numérique puissante aux experts-comptables et est une preuve supplémentaire de la façon dont Caseware soutient la pertinence de la profession. »

Voici certains des avantages procurés par Caseware AiDA :

Amélioration de l'efficacité du flux de travail avec précision et pertinence - qu'il s'agisse de résumer de longs PDF ou de fournir des réponses éclairées sur votre documentation dans l'instant, AiDA vous aide à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

- qu'il s'agisse de résumer de longs PDF ou de fournir des réponses éclairées sur votre documentation dans l'instant, AiDA vous aide à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. Sécurité et conformité rassurantes - avec AiDA, aucune invite n'est stockée ou réinjectée dans le modèle. Les utilisateurs peuvent faire confiance à AiDA pour maintenir les plus hauts standards de sécurité et de conformité des données que Caseware a toujours mis en place pour la profession.

- avec AiDA, aucune invite n'est stockée ou réinjectée dans le modèle. Les utilisateurs peuvent faire confiance à AiDA pour maintenir les plus hauts standards de sécurité et de conformité des données que Caseware a toujours mis en place pour la profession. Assistance pour les tâches courantes - AiDA assiste les professionnels dans leurs tâches les plus banales, leur permettant de se concentrer sur la prise de décision stratégique.

- AiDA assiste les professionnels dans leurs tâches les plus banales, leur permettant de se concentrer sur la prise de décision stratégique. Attention portée à la qualité des résultats - AiDA fournit une ressource sûre et adaptée qui assure des flux de travail efficaces pour les clients.

Les commentaires sur AiDA ont souligné la demande de solutions d'IA personnalisées et sécurisées dans les environnements professionnels. Danielle Supkis Cheek, vice-présidente, responsable de l'analyse et de l'IA chez Caseware International, a commenté : « Nous avons récemment présenté AiDA à un certain nombre de clients au-delà de notre communauté en phase bêta, au groupe d'utilisateurs nord-américain 2024 de Caseware. La réponse a été phénoménale et, conformément à notre feuille de route, nous sommes ravis de continuer à améliorer AiDA en fonction des commentaires des utilisateurs et des avancées technologiques. »

Actuellement disponible en accès anticipé pour les clients de Caseware Cloud aux États-Unis, AiDA sera finalement disponible dans le monde entier et, en particulier, en Australie, au Canada et en Europe plus tard dans l'année. Bientôt, AiDA sera un composant essentiel de toutes les solutions basées sur le cloud, dans toutes les régions. Les fonctionnalités d'AiDA sont en constante évolution, notamment une meilleure prise en compte du contexte dans les interactions avec les documents et une prise en charge plus étendue des requêtes multilingues. AiDA va transformer la façon dont les professionnels de la comptabilité et de l'audit gèrent leurs tâches, en offrant un soutien et une efficacité inégalés.

Caseware AiDA (prononcé AY-deuh) s'inspire d' Ada Lovelace , dont l'impact sur l'informatique scientifique continue d'influencer des générations de technologues et de mathématiciens à travers le monde.

Caseware encourage les utilisateurs à explorer les fonctionnalités d'AiDA et à découvrir l'avenir de l'assistance numérique. Pour voir AiDA en action, rejoignez-nous au salon ENGAGE à l'ARIA Resort & Casino du 3 au 6 juin ou inscrivez-vous pour obtenir plus d'informations de la part de Danielle Supkis Cheek lors du webinaire « Streamlining Audits with AI:Efficiency and Quality Gains » (simplifier les audits grâce à l'IA : gains d'efficacité et de qualité) qui aura lieu à 11 h (heure de l'Est) le 18 juillet.

À propos de CaseWare International

CaseWare International Inc. est le premier fournisseur mondial de solutions bureautiques et en cloud pour l'audit, l'assurance, le rapport financier et l'analyse de données pour les cabinets d'expertise comptable, les entreprises et les organismes gouvernementaux. Les plateformes et outils innovants de Caseware aident plus d'un demi-million de clients dans 130 pays à travailler plus intelligemment, à chercher et à voir plus loin en transformant les informations en impact. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.caseware.com .

