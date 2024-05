L'usine STABIL de Standard Motor Products, Inc. reçoit le prix PACCAR 2023 10 PPM





NEW YORK, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Standard Motor Products (SMP) a le plaisir d'annoncer que son usine STABIL en Allemagne a reçu le prix PACCAR 2023 10 PPM. STABIL, une division du secteur des solutions techniques de SMP, se consacre à la conception, à l'ingénierie, à la fabrication, au développement de produits, à la vente et à la distribution de composants de haute qualité pour l'automobile et les applications lourdes.

Chaque année, PACCAR, l'un des principaux constructeurs mondiaux de camions légers, moyens et lourds sous les marques Kenworth, Peterbilt et DAF, récompense les fournisseurs qui atteignent sa norme de qualité « 10 PPM »", ce qui signifie que sur chaque million de pièces et de composants expédiés à PACCAR, moins de dix étaient défectueux. En outre, afin de se qualifier pour ce prix, les fournisseurs doivent répondre à des critères de garantie et d'amélioration continue. Ce prix prestigieux a été remis au personnel de SMP dans ses installations d'ingénierie, de vente et de distribution de Kirchheim, en Allemagne, et dans son usine de production de Pécel, en Hongrie, pour la deuxième année consécutive.

« Nous sommes fiers de recevoir une fois de plus le prestigieux prix 10 PPM de PACCAR, a déclaré Dale Burks, vice-président exécutif et directeur commercial de SMP. Ce prix témoigne de notre engagement constant à fournir à nos partenaires des composants de la plus haute qualité, et nous sommes heureux de continuer à renforcer notre partenariat avec PACCAR. »

À propos d'SMP® Engineered Solutions

SMP Engineered Solutions propose une large gamme de produits de contrôle des véhicules et de gestion thermique conçus sur mesure. Grâce à un vaste portefeuille de produits adaptables couvrant un large éventail d'applications, SMP Engineered Solutions bénéficie du soutien d'un réseau mondial de ressources, en position stratégique pour fournir des solutions uniques à une clientèle très variée. La division dessert les constructeurs de véhicules et d'équipements sur des marchés finaux diversifiés pour des applications sur route et hors route. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SMPEngineeredSolutions.com.

À propos d'SMP®

En activité depuis plus de 100 ans, Standard Motor Products, Inc. est un fabricant et distributeur indépendant de premier plan de pièces de rechange de première qualité sur le marché des pièces de rechange automobiles et un fournisseur de solutions sur mesure aux constructeurs de véhicules et d'équipements sur divers marchés finaux autres que le marché des pièces de rechange. SMP vend ses produits principalement aux détaillants, aux distributeurs d'entrepôts, aux fabricants d'équipement d'origine et aux entreprises de pièces de rechange d'équipement d'origine aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine. Pour plus d'informations, téléchargez l'application SMP Parts ou consultez le site SMPcorp.com .

