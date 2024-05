Le lancement de la production du 400e Cessna Citation Latitude souligne sa position de leader sur le marché des jets d'affaires de taille moyenne





Textron Aviation a annoncé aujourd'hui que le 400e jet d'affaires Cessna Citation Latitude est sorti de l'usine de production de la société à Wichita, Kansas, et devrait être livré plus tard cette année. Les employés ont souligné cette étape importante en organisant une célébration spéciale au siège de la société à Wichita.

Le jet d'affaires de taille moyenne Cessna Citation Latitude est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE:TXT).

« Le Citation Latitude a redéfini les performances, l'efficacité et l'expérience en cabine », déclare Todd McKee, vice-président principal responsable de la chaîne d'approvisionnement intégrée. « Grâce au dévouement et aux compétences de notre équipe, nous innovons et améliorons continuellement la conception et le processus de fabrication des jets Citation, afin d'offrir à nos clients des performances, une productivité et une rentabilité inégalées. Tournés vers l'avenir, nous nous engageons à investir en permanence dans la recherche et le développement afin de continuer à inspirer le voyage en avion. »

Certifié en 2015, le Citation Latitude a été l'avion d'affaires de taille moyenne le plus livré au monde pendant huit années consécutives et a remporté un vif succès auprès des clients grâce à sa fiabilité, sa polyvalence et son autonomie impressionnante de 2 700 milles nautiques. L'assemblage du Citation Latitude bénéficie de diverses avancées technologiques, notamment l'utilisation de la robotique automatisée, de structures usinées monolithiques et de stations d'outillage ergonomiques, ce qui se traduit par une précision avancée tout au long du processus de construction. Grâce à ces avancées, les clients bénéficient d'une qualité optimale, d'intervalles de maintenance impressionnants et de temps d'immobilisation limités.

Avec une cabine à plancher plat et un espace suffisant pour neuf passagers, cet avion peut voler sans escale entre des destinations telles que Los Angeles et New York ou Genève et Riyad. Le Citation Latitude est le choix préféré des clients pour une large gamme d'opérations, y compris les entreprises, les charters, les voyages personnels, les ambulances aériennes, l'ISR, le transport utilitaire, les relevés aériens, l'inspection en vol, la formation et de nombreuses autres missions spécialisées.

À propos du Cessna Citation Latitude

Le jet d'affaires de taille moyenne Citation Latitude, avec un rayon d'action pour quatre passagers de 2 700 miles nautiques (5 000 km) en croisière à grande vitesse, se distingue de la concurrence par sa combinaison de confort et d'efficacité. Sa longueur de décollage de 3 580 pieds à la masse maximale au décollage, la meilleure de sa catégorie, permet aux opérateurs de disposer d'un plus grand rayon d'action sur les terrains courts. À l'intérieur, le Citation Latitude offre une expérience inégalée de la cabine, avec l'environnement le plus ouvert, le plus spacieux, le plus lumineux et le plus raffiné de sa catégorie. Avec un plancher plat et une hauteur de cabine de deux mètres, l'innovation abonde avec des caractéristiques exceptionnelles conçues dans l'ensemble de l'appareil.

Le système de gestion de cabine sans fil offre une connectivité productive et des divertissements à chaque passager par le biais de leurs appareils électroniques personnels. Avec des configurations de sièges standards, le Citation Latitude peut accueillir confortablement jusqu'à neuf passagers. Ses intervalles de maintenance prolongés permettent aux propriétaires de bénéficier des coûts d'exploitation directs les plus bas du segment des avions de taille moyenne.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons le voyage en avion. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met en valeur notre talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. Avec une gamme comprenant des jets d'affaires, des turbopropulseurs et des avions à pistons haute performance, ainsi que des produits pour des missions spéciales, des entraîneurs militaires et de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et complet au monde, et une main-d'oeuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance légendaire, notre fiabilité et notre polyvalence, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour des vols abordables et flexibles. Pour plus d'informations, visitez www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent prévoir des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques ; ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre nos résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, des changements dans les calendriers de livraison d'avions ou des annulations ou reports de commandes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mai 2024 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :