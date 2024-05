Projet Moblan : les forages révèlent des intersections épaisses et des teneurs élevées





Derniers résultats de 94 nouveaux forages totalisant 20 735 m pour le projet Moblan de Sayona, Québec, Canada, dont les points importants sont les suivants : Pegmatites de la zone sud : 40,70 m @ 1,52 % Li 2 O à partir de 130,50 m dans le trou de forage 1331-23-537 78,20 m @ 1,55 % Li 2 O à partir de 51,50 m dans le trou de forage 1331-23-679 57,05 m @ 1,48 % Li 2 O à partir de 41,15 m dans le trou de forage 1331-23-684 Pegmatites de la zone inter : 44,75 m @ 1,41 % Li 2 O à partir de 250,15 m dans le trou de forage 1331-23-461 49,70 m @ 1,61 % Li 2 O à partir de 143,30 m dans le trou de forage 1331-23-503 45,00 m @ 1,17 % Li 2 O à partir de 291,50 m dans le trou de forage 1331-23-513 Pegmatites du domaine de Moleon : 30,20 m @ 1,73 % Li 2 O à partir de 158,80 m dans le trou de forage 1331-23-552 44,25 m @ 1,29 % Li 2 O à partir de 214,00 m dans le trou de forage 1331-23-582 42,75 m @ 1,85 % Li 2 O à partir de 176,80 m dans le trou de forage 1331-23-583A 36,85 m @ 1,77 % Li 2 O à partir de 181,95 m dans le trou de forage 1331-23-584 43,90 m @ 1,66 % Li 2 O à partir de 139,90 m dans le trou de forage 1331-23-585

La connexion potentielle entre la fosse principale et la fosse de ressources minérales estimées de Moleon est étayée par des résultats de forage significatifs obtenus dans la zone de pegmatite inter (figure 1).

Ressources minérales supplémentaires potentielles et conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées dans les fosses de ressources actuelles.

Résultats d'analyse en attente pour 34 forages supplémentaires (7 852 m) de la campagne de forage 2023.

BRISBANE, Australie, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur de lithium nord-américain Sayona (« Sayona ») (ASX :SYA ; OTCQB :SYAXF) a annoncé aujourd'hui les résultats de 94 nouveaux forages totalisant 20 735 mètres de son projet Moblan (Sayona 60 % ; Investissement Québec 40 %), démontrant la nature de haute qualité de cet actif hautement stratégique.

Le programme de forage vise à tester les extensions de la minéralisation et fournir des données nouvelles pour la mise à jour des catégories de ressources minérales. Des fossés individuels ont été documentés et modélisés, représentant la zone principale, la zone sud, la zone inter et le domaine de Moleon. Les derniers résultats de forage comprennent l'identification d'une minéralisation de lithium (teneur élevée) à l'extérieur de la fosse des ressources minérales estimées en particulier dans la zone inter, et soutiennent la conversion de certaines des ressources présumées en ressources indiquées dans la fosse des ressources minérales estimées. En 2023, 41 trous supplémentaires totalisant 6 872 mètres ont également été réalisés à des fins géotechniques et de stérilisation.

Les nouveaux résultats de forage renforcent le statut du projet en tant que pièce maîtresse du pôle Eeyou Istchee Baie-James de Sayona dans le nord du Québec, et mettent en avant son potentiel d'expansion de la base de ressources minérales existante à Moblan.

James Brown, PDG par intérim de Sayona, a déclaré : « Nous sommes ravis des résultats des forages, qui révèlent des intersections épaisses et à teneur élevée à Moblan. Ils confirment qu'il s'agit de l'un des gisements majeurs de lithium en roche dure d'Amérique du Nord. Plus intéressant encore, il reste manifestement un potentiel considérable d'expansion du gisement, qui est ouvert dans toutes les directions.

Les résultats présentés aujourd'hui ont mis en évidence des extensions de la minéralisation connue et, surtout, un certain nombre de nouvelles zones de minéralisation. Les forages ont également permis d'identifier une minéralisation entre les zones connues et la fosse des ressources minérales estimées, ce qui pourrait permettre d'augmenter les ressources minérales estimées.

Nous recevons et évaluons actuellement d'autres résultats de forage du programme 2023 et les communiquerons aux actionnaires dès que possible.

Moblan constitue la pièce maîtresse de notre pôle Eeyou Istchee Baie-James et a un avenir extrêmement prometteur en ce qui concerne la fourniture de dérivés de lithium produits au Québec au secteur nord-américain des batteries et des véhicules électriques, qui est en pleine expansion. »

À propos de Sayona Mining

Sayona Mining Limited est un producteur de lithium nord-américain (ASX :SYA ; OTCQB : SYAXF), avec des projets au Québec, au Canada et en Australie occidentale.

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent North American Lithium, aux côtés du projet Authier Lithium, et le projet Tansim Lithium, soutenu par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont Lithium, Inc. (Nasdaq :PLL ; ASX :PLL). Sayona détient également une participation de 60 % dans le projet Moblan Lithium, dans le nord du Québec.

En Australie occidentale, la société détient un vaste portefeuille de concessions dans la région de Pilbara, avec un potentiel de prospection d'or et de lithium. Sayona explore des cibles aurifères de type Hemi dans la région de classe mondiale de Pilbara, tandis que ses projets de lithium incluent des concessions appartenant à la société et d'autres faisant l'objet d'une coentreprise avec Morella Corporation (ASX :1MC).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur sayonamining.com.au.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec, en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et l'acquisition d'entreprises, ainsi que la croissance des investissements et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la société soutient la création et la croissance d'entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières personnalisées. Elle aide également les entreprises en leur fournissant des services de conseil et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique dispensé par son équipe d'experts en innovation. Qui plus est, grâce à Investissement Québec International, la société accompagne les entreprises québécoises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers.

Déclaration « personne compétente » et « personne qualifiée »

Les informations présentes dans ce communiqué et relatives aux résultats d'exploration sont basées sur, et représentent fidèlement, les informations et les documents justificatifs apportés par Carl Corriveau, géoscientifique professionnel et vice-président de l'exploration de Sayona, Alain Carrier, géoscientifique professionnel et consultant indépendant, et Ehouman N'Dah, géoscientifique professionnel et directeur de l'exploration de Sayona, qui sont tous membres de l'Ordre des Géologues du Québec, une organisation professionnelle enregistrée à l'étranger telle que définie dans les règles d'inscription de l'ASX. Ils possèdent une expérience suffisante en rapport avec le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi qu'avec l'activité entreprise, pour être qualifiés de « personne compétente » au sens de l'édition 2012 de l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves et de « personne qualifiée » au sens du règlement 43-101 ? Standards of Disclosure for Mineral Projects. Alain Carrier, Carl Corriveau et Ehouman N'Dah consentent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des questions fondées sur les informations dans la forme et le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs aux « réserves » ou aux « ressources ». Les énoncés prospectifs sont basés sur certaines suppositions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Sayona. Les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement des événements ou résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Il n'y a aucune garantie que ces informations se révèlent exactes étant donné que les résultats réels et les événements futurs peuvent sensiblement différer de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs.

