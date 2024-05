PRÈS DE 70 FINISSANTES ET FINISSANTS DANS LE RÉSEAU DU CONSERVATOIRE





QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - En cette fin d'année scolaire, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est très fier de souligner le parcours des 69 étudiantes et étudiants qui ont terminé leur premier ou leur deuxième cycle universitaire. En art dramatique, 24 jeunes comédiennes, comédiens et scénographes ont conclu leurs études aux conservatoires de Montréal et de Québec. En musique, 45 étudiantes et étudiants issus des établissements de Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski et Trois-Rivières ont mené à terme leur programme d'études en interprétation ou en composition.

L'année 2023-2024 aura été foisonnante, offrant aux finissantes et finissants quantité d'opportunités de se produire sur scène, d'enrichir leur apprentissage auprès de grands maîtres et d'explorer de nouveaux horizons. En effet, les étudiantes et étudiants en art dramatique ont eu l'occasion de prendre part à un total de sept productions théâtrales de niveau professionnel et de vivre des expériences à l'international tels un stage de cirque à Bruxelles ou une tournée dans le sud de la France. En musique, il faut souligner les programmations impressionnantes proposées par chaque conservatoire qui ont bien préparé les jeunes musiciennes, musiciens, compositrices et compositeurs à leurs examens terminaux, lesquels se sont tenus au Conservatoire de musique de Montréal, au printemps dernier.

« J'ai l'immense privilège de voir évoluer les étudiantes et étudiants dans tout le réseau à travers leurs exercices pédagogiques et les examens terminaux, et c'est un bonheur de les voir aujourd'hui terminer leur Conservatoire. La relève artistique au Québec est entre bonnes mains avec ces jeunes artistes! », commente Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

Autant de réussites n'auraient pas été possibles sans l'implication, les encouragements et le soutien du corps professoral. Dans la dernière année, le Conservatoire a pu compter sur l'appui d'une équipe d'environ deux cent trente-cinq professeurs à travers le réseau.

Afin de souligner le parcours des finissantes et finissants en musique, le Conservatoire a réalisé une courte vidéo leur rendant hommage. Du côté de l'art dramatique, il est possible de visiter le site Web du Conservatoire pour en découvrir davantage sur le parcours de chaque finissante et finissant de Montréal et de Québec.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes?: Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

Facebook | LinkedIn | Instagram

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

28 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :