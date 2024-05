Amplitude Ventures clôture un fonds de capital de risque de 263 millions de dollars dédié à la médecine de précision





MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Amplitude Ventures, une firme de capital de risque spécialisée dans la médecine de précision à l'intersection de la biologie et de l'IA, a annoncé aujourd'hui la clôture de son Fonds II de 263 millions de dollars (192 millions de dollars US). Ce nouveau fonds, d'une taille largement supérieure au fonds inaugural d'Amplitude, permettra à l'entreprise de continuer à investir aux côtés d'entrepreneurs et d'innovateurs. Ces futures collaborations favoriseront le développement d'entreprises en médecine de précision, contribuant ainsi à des avancées significatives pour la santé humaine.

Depuis sa création en 2019, Amplitude Ventures s'est consacrée à la création et au développement d'entreprises, soutenant de nombreux entrepreneurs et innovateurs. Parmi les investissements les plus remarquables de son Fonds I, on compte Repare Therapeutics (NASDAQ : RPTX), Abdera, Congruence, Radiant et Valence (acquis par Recursion). Avec ce second fonds, la firme renforcera sa capacité à initier et à développer des concepts innovants de pointe.

Le deuxième fonds d'Amplitude inclut des investisseurs institutionnels tels que la CDPQ, la Banque Royale du Canada, Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, BDC Capital, Fondaction, Teralys Capital, Venture Ontario et Alberta Enterprise Corporation (AEC). Il accueille également de nouveaux partenaires, notamment NorthLeaf, InBC, Finchley Healthcare Ventures et le gouvernement du Canada par l'initiative de catalyse du capital de risque renouvelée, volet sciences de la vie et administré par BDC Capital.

« Nous sommes reconnaissants de l'appui de nos partenaires, qui ont une fois de plus démontré leur confiance en notre équipe et notre stratégie d'investissement, » a déclaré Jean-François Pariseau, associé chez Amplitude. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à développer notre modèle unique d'accélération de l'innovation, alors que nous oeuvrons à la création d'entreprises compétitives à l'échelle mondiale dans le domaine de la médecine de précision », a ajouté M. Pariseau.

Avec plus de 500 millions de dollars d'actifs sous gestion, Amplitude dispose des ressources financières nécessaires pour accélérer la création et le lancement d'entreprises. De plus, l'arrivée de nouveaux partenaires stratégiques tels qu'Evotec consolidera les capacités de développement nécessaires à la transformation de concepts innovants en entreprises prêtes pour l'introduction en bourse.

Tirant parti de son réseau, Amplitude a déjà réalisé quatre des 14 à 16 investissements prévus pour le Fonds II, parmi lesquels :

Evommune, Inc., une entreprise de biotechnologie basée à Palo Alto , crée des thérapeutiques révolutionnaires pour traiter les maladies inflammatoires à médiation immunitaire.





une entreprise de biotechnologie basée à , crée des thérapeutiques révolutionnaires pour traiter les maladies inflammatoires à médiation immunitaire. Tentarix Biotherapeutics, une entreprise de biotechnologie basée à Vancouver et San Diego , développe des thérapies ciblées, multifonctionnelles et conditionnelles de première classe. Ces thérapies sont axées sur la modulation des fonctions spécifiques des cellules tout en améliorant le profil de sécurité des produits biologiques.





une entreprise de biotechnologie basée à et , développe des thérapies ciblées, multifonctionnelles et conditionnelles de première classe. Ces thérapies sont axées sur la modulation des fonctions spécifiques des cellules tout en améliorant le profil de sécurité des produits biologiques. Reverb Therapeutics, une entreprise basée à Vancouver , développe des traitements contre le cancer et d'autres maladies en utilisant les cytokines endogènes naturelles du corps.





une entreprise basée à , développe des traitements contre le cancer et d'autres maladies en utilisant les cytokines endogènes naturelles du corps. Evolved Therapeutics, une entreprise basée à Vancouver , se consacre à la mise en place de plateformes innovantes de découverte d'anticorps. Ces plateformes permettent la création de thérapeutiques de classe mondiale.

« Nous avons été parmi les premiers à investir dans des entreprises utilisant l'IA pour la découverte de médicaments, » a déclaré Dion Madsen associé chez Amplitude. « Grâce à notre stratégie, nous avons constitué une équipe de créateurs d'entreprises, de partenaires et d'associés en capital de risque, bien positionnée pour piloter notre puissante stratégie d'investissement. Avec le Fonds II, nous continuerons à tirer parti de nos investisseurs stratégiques pour soutenir nos entreprises partenaires et accélérer le progrès de leur innovation, au bénéfice des patients et de leurs familles », a ajouté M. Madsen.

À propos d'Amplitude

Amplitude est une société de capital de risque intégrée qui utilise un modèle de croissance unique pour créer des entreprises avec des équipes de direction de classe mondiale et les développer à leur plein potentiel. Avec plus de 500 millions de dollars sous gestion et des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver, Amplitude applique une approche éprouvée et fondée sur des données probantes pour investir dans des entreprises de médecine de précision de premier plan. Visitez https://amplitudevc.com/fr pour en savoir plus.

