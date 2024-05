Nouveau guide destiné à aider les journalistes canadiens à démystifier le monde des soutiens financiers philanthropiques





TORONTO, le 28 mai 2024 /CNW/ - Un nouveau rapport de la Fondation Inspirit, du Local News Research Project et de l'Association canadienne des journalistes (ACJ) vise à fournir aux journalistes et aux organisations médias des conseils et des bonnes pratiques sur la façon dont les organisations journalistiques peuvent aborder le financement philanthropique comme un moyen de soutien à la création d'un journalisme de service public de qualité.

Le rapport, intitulé Financer le journalisme : guide pratique pour le soutien philanthropique aux médias canadiens, est le dernier volet d'une série de trois ressources produites par la Fondation Inspirit, le Local News Research Project de l'Université métropolitaine de Toronto, l'ACJ et Fondations philanthropiques Canada. Les rapports précédents de cette série comprennent Financer le journalisme : favoriser l'épanouissement des communautés et Financer le journalisme : guide pratique pour la philanthropie canadienne. Ces ressources sont disponibles en anglais et en français.

« La philanthropie est appelée à jouer un rôle clé en comblant le fossé entre les sources de financement et les journalistes », a déclaré Sadia Zaman, présidente-directrice générale de la Fondation Inspirit. « Il s'agit là d'un terrain nouveau au Canada ; plus nous pourrons partager les meilleures pratiques, plus notre écosystème en matière d'information sera solide. »

Ce plus récent rapport a été rédigé par Ana Sofía Hibon, gestionnaire de programme au sein d'Inspirit, April Lindgren, professeur de journalisme à l'Université métropolitaine de Toronto, et Brent Jolly, président de l'ACJ. Ensemble, ils ont rédigé un guide pratique qui devrait aider tout organisme de presse à déterminer si la recherche d'un soutien philanthropique représente une source de revenus viable.

Ce document rassemble des anecdotes hautes en couleur de personnes travaillant à l'intersection en constante évolution du journalisme et de la philanthropie au Canada, ainsi que des conseils pratiques sur les moyens de pénétrer le secteur philanthropique, d'identifier les bons donateurs, de formuler des demandes de financement et d'évaluer l'impact de leur travail. Le guide passe en revue les récents changements fiscaux et réglementaires qui ont rendu le soutien philanthropique au journalisme plus viable au Canada.

« Il n'y a pas de recette miracle pour soigner le journalisme local aujourd'hui », a déclaré Mme Lindgren, qui est également l'investigatrice principale du Local News Research Project (projet de recherche sur l'information locale).

« Mais il est de plus en plus évident que les salles de presse ont besoin de sources de revenus multiples et que la philanthropie peut être l'une d'entre elles. Le mécénat n'est pas une panacée, mais au fur et à mesure de l'élaboration du guide, il est ressorti clairement qu'un peu de philanthropie bien menée peut faire la différence, en particulier pour les petits médias ».

Le guide s'appuie sur des recherches menées au Canada et dans d'autres juridictions, ainsi que sur l'expérience pratique des auteurs. Celui-ci s'appuie également sur les résultats d'un sondage distribué par l'ACJ à ses membres à l'automne 2023, qui portait sur les questions et les préoccupations relatives à la recherche de fonds philanthropiques pour des projets journalistiques. Les résultats de ce sondage ont fait ressortir des préoccupations concernant les conflits d'intérêts réels ou perçus qui peuvent survenir lorsque les organismes de presse acceptent un financement philanthropique. Le guide explique clairement comment les journalistes et les organismes de presse peuvent garantir leur indépendance éditoriale.

« Le financement philanthropique ne ramènera pas le journalisme à un 'âge d'or' révolu », a déclaré M. Jolly. « Bien que le financement soit encore assez limité au Canada par rapport, par exemple, aux États-Unis, l'intérêt pour la mission du journalisme, qui est d'informer et de demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir, gagne lentement du terrain. Nous espérons que ce guide servira de feuille de route aux journalistes et aux organismes de presse afin qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause de s'engager dans ce domaine particulier - et émergent ».

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l'ACJ sont de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et un plaidoyer d'intérêt public.

