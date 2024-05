Yorbeau consolide sa participation dans la propriété Beschefer





MONTRÉAL, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé l'acquisition de la participation indivise restante de 20 % (la « participation minoritaire ») dans certains claims qui composent une partie de la propriété Beschefer de la Société.



La propriété Beschefer est située dans le nord-ouest du Québec, à environ 140 km au nord-ouest de la ville de La Sarre et à 190 km à l'ouest de Matagami (figure 1). La propriété Beschefer couvre une superficie d'environ 4 075 hectares et est composée de 128 claims. Yorbeau détenait déjà une participation de 100 % dans tous ces claims, à l'exception des 65 claims qui étaient assujettis à la participation minoritaire. Du fait de l'acquisition de la participation minoritaire, Yorbeau détient une participation de 100 % dans toute la propriété Beschefer, sous réserve d'une redevance de 1 % sur le revenu net de fonderie détenue par des tiers sur une partie de la propriété.

Yorbeau a acquis la participation minoritaire d'International Explorers & Prospectors Inc. (« IEP ») aux termes d'une convention intervenue entre la Société, Explorers Alliance Corporation et IEP en contrepartie, notamment, du paiement par Yorbeau d'une somme de 200 000 $ à IEP.

G. Bodnar Jr., président et chef des finances de la Société, a déclaré ce qui suit : « Yorbeau est très heureuse d'avoir acquis la participation minoritaire restante dans une partie de sa propriété Beschefer. Toute la région autour de Beschefer (souvent appelée la « bande de Détour ») est l'une des zones d'exploration les plus actives au Québec. La propriété est située immédiatement à l'est du gisement B-26 sur lequel SOQUEM a réalisé un important programme de forage de délimitation. En raison de l'acquisition, Yorbeau est bien placée pour susciter l'intérêt d'autres sociétés minières et d'exploration à l'égard de la propriété ».





Figure 1 ? Localisation des propriétés de Yorbeau





Figure 2 ? Propriétés Beschefer et Selbaie-ouest de Yorbeau

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Ressources Yorbeau est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) impliquée dans l'exploration aurifère et de métaux de base au Québec, Canada. Ses propriétés sont situées dans le nord-ouest de la province, qui comporte de nombreux gisements importants sur la célèbre ceinture de roches vertes de l'Abitibi, y compris d'importantes mines d'or le long de la faille Larder Lake-Cadillac et de plusieurs centres volcaniques abritant d'importants gisements de cuivre-zinc-or.

Yorbeau se concentre sur ses projets d'or à Rouyn et de zinc et cuivre à Scott Lake. Ces projets démontrent des perspectives plus immédiates et plus substantielles pour la découverte et le développement d'éventuelles mines. Le projet Scott est très bien situé dans le camp minier de Chibougamau. La Propriété Rouyn représente la consolidation de plusieurs propriétés contiguës stratégiquement situées sur la célèbre et très productive faille Cadillac dans le camp minier de Rouyn-Noranda. Les autres propriétés minières de la Société comprennent une participation dans l'ancien camp minier aurifère de Joutel et la propriété Beschefer adjacente au gisement B-26 de SOQUEM dans la région de la mine Selbaie.

DESCRIPTION DES PROPRIÉTÉS PHARES DE YORBEAU

1- PROPRIÉTÉ ROUYN

La propriété est située au coeur du camp minier de Rouyn-Noranda. Depuis plus de 40 ans, Yorbeau a réalisé des progrès significatifs dans ses programmes d'exploration visant à définir le potentiel minéral de la propriété Rouyn. Les travaux de forage ont permis d'identifier plusieurs zones minéralisées, confirmant ainsi le potentiel économique de la propriété pour des ressources aurifères de haute qualité. Depuis la première découverte aurifère sur la propriété, les différentes sociétés ont foré un total de 525 236 m au total. Depuis 2019, la Société et son ancien partenaire (IAMGOLD) ont effectué 54 285 m de forage.

Les nouvelles ressources sont de 918 000 onces d'or dans la catégorie Ressources indiquées et de 615 000 onces d'or dans la catégorie Ressources présumées. Les ressources de la propriété ont été calculées de façon indépendante par InnovExplo Inc. de Val-d'Or, conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »)1.

Dépôt

Teneur de coupure (g/t) Ressources minérales indiquées Ressources minérales présumées Inclus dans Ultramafique Inclus dans Argillite Tonnage Au

(g/t) Onces Tonnage Au

(g/t) Onces Augmitto-Cinderella 2,05 2,2 1 769 000 3,65 208 000 940 000 3,17 96 000 Astoria 2,05 2,2 3 236 000 3,30 343 000 3 956 000 3,43 437 000 Gamble 2,05 2,2 3 285 000 3,48 367 000 882 000 2,92 83 000 Total 2,05 2,2 8 290 000 3,44 918 000 5 778 000 3,31 615 000



Ces ressources ont été définies jusqu'à une profondeur maximale de 900 m et demeurent ouvertes en profondeur et latéralement sur certaines des zones. La Société envisage de poursuivre activement les travaux de mises en valeur et envisage de démarrer une étude de préfaisabilité incluant la demande des permis de mise en valeur auprès de ministères concernés.

2- PROPRIÉTÉ SCOTT LAKE

La propriété Scott Lake est localisée à environ 20 km au sud-ouest de la ville de Chibougamau. Historiquement, la région de Chibougamau a produit 1,6 milliard de livres de cuivre et 3,2 millions d'onces d'or depuis 1959. Les réserves de la propriété Scott Lake ont été évaluées en 2017 dans un rapport géologique conforme au Règlement 43-101 par la firme Roscoe Postle and Associates1 de Toronto. Ce rapport indique que les réserves sont de 3,57 millions de tonnes à 0,95 % Cu, 4,17 % Zn, 37,2 g/t Ag et 0,22 g/t Au dans la catégorie Ressources indiquées et de 14,28 millions de tonnes à 0,78 % Cu, 3,49 % Zn, 22,3 g/t Ag et 0,22 g/t Au dans la catégorie Ressources présumées. L'étude économique préliminaire indique un TRI de 16,6 % et une NAV de 146 millions de dollars avec un coût de préproduction de 215 millions de dollars et des produits des activités ordinaires nets de près de 2 milliards de dollars.

3- PROPRIÉTÉ BESCHEFER

La propriété Beschefer est située à 140 km au nord-ouest de LaSarre et à 190 km à l'ouest de Matagami (figure 2). La propriété est à moins de 200 m de la zone de cuivre-zinc B-26 qui contient 7,0 millions de tonnes à 2,94 % Cu Eq dans la catégorie Ressources indiquées et 4,4 millions de tonnes à 2,97 % Cu Eq dans la catégorie Ressources présumées. L'horizon B-26 est présent sur une distance de plus de 9 km sur la propriété de Yorbeau. Au cours de 20 dernières années, Yorbeau a réalisé plusieurs forages indiquant la présence de minéralisations significatives, jumelées à des zones d'altération importante, typiquement associées aux gisements de sulfure massif volcanogène. Abitibi Métals Inc a récemment annoncé un programme de 50 000 m de forage sur la zone B-26 et la zone aurifère B-14. Les deux zones sont immédiatement voisines de la limite des claims de Yorbeau et les deux zones semblent se poursuivre à l'intérieur des limites de la propriété de Yorbeau.

4- PROPRIÉTÉ SELBAIE-OUEST

La propriété Selbaie-ouest est située à 8 km à l'ouest de l'ancienne mine Selbaie (56,9 millions de tonnes à 0,87 % Cu, 2 % Zn, 39 g/t Ag, 0,55 g/t Au) (figure 2). Elle est aussi située à moins de 3 km à l'ouest des récentes découvertes de Soquem (3,49 % Zn, 7,9 g/t Ag, 0,33 Pb sur 40,15 m) dans l'horizon Selbaie. Cet horizon se poursuit à l'intérieur de la propriété de Yorbeau sur plus de 9 km. En 2008, Yorbeau a effectué une série de forages à la frontière est de Yorbeau-Soquem et identifié l'horizon Selbaie avec des valeurs de 1,7 % Zn. D'autres bons résultats ont aussi été obtenus dans le sud-ouest possiblement à l'intérieur de l'horizon B-26 (0,5 % Zn, 173 g/t Ag sur 5,4 m).

L'information de nature scientifique et technique figurant dans le présent communiqué a été examinée, préparée et approuvée par M. Laurent Hallé, consultant sénior, Exploration minière, de Yorbeau, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

Pour plus de renseignements concernant la Société, veuillez consulter son site internet au http://www.yorbeauresources.com ou communiquer avec :

G. Bodnar Jr Laurent Hallé P. Géo Président, Chef des finances Consultant Sénior, Exploration minière Les Ressources Yorbeau inc. Les Ressources Yorbeau inc. [email protected] [email protected] Tél. : 514 384-2202 Tél. : 819 629-9758

Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384-2202

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives des propriétés de la Société et l'intérêt potentiel de tiers dans ces propriétés ainsi que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

1 Les rapports techniques intitulés (i) « NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Rouyn Project, Quebec, Canada » daté du 9 juin 2023, dont la date de prise d'effet est le 17 avril 2023, et (ii) « Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Scott Lake Project, Northwestern Québec, Canada » daté du 6 décembre 2017 sont disponibles sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de Yorbeau.

