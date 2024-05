Télétravail : 600 travailleuses et travailleurs de Concordia se dotent d'un mandat de grève





MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Après dix mois de négociation difficile, 600 travailleurs du syndicat des employé-es professionnel-les de l'Université Concordia (SEPUQ-CSN) viennent de se doter à forte majorité d'un mandat de grève de deux semaines à déclencher au moment opportun. Bien que le syndicat souhaite éviter la grève, l'éventuel conflit de travail pourrait mettre en péril la rentrée universitaire de l'automne si les discussions n'avancent pas.

Les membres du syndicat occupent une variété de fonctions au sein de l'Université et sont notamment, conseillères et conseillers académiques ou aux communications, analystes en finances, en informatique et en communication, ainsi que coordonnatrices et coordonnateurs, psychologues, infirmières et infirmiers, etc. Depuis le début de la négociation, l'Université refuse de discuter de l'encadrement du télétravail.

«?Concordia applique le télétravail de façon arbitraire. L'encadrement du télétravail devrait être reconnu comme une condition de travail dans notre environnement professionnel?», explique Shoshana Kalfon, présidente du SEPUC-CSN.

Incohérence

Dans son plan d'action climatique 2024, l'Université stipule pourtant qu'elle encourage ses employé-es à avoir recours au télétravail pour diminuer leur empreinte carbone liée aux déplacements. Le syndicat ne s'explique pas comment l'employeur peut concilier cette posture avec sa position de négociation.

«?Concordia traite le télétravail comme un privilège qu'il peut retirer en tout temps à ses employées et employés, cette attitude n'a pas sa place dans le monde du travail postpandémique?», explique Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles-CSN (FP-CSN).

«?Depuis la pandémie, le télétravail est un enjeu de négociation presque inévitable pour les emplois professionnels. Le mandat de grève est solide et les travailleuses et travailleurs pourront compter sur la CSN pour être derrière eux jusqu'à la fin des négociations?», conclut Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN).

À propos

Composée de plus de 1?600 syndicats, la CSN défend près de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) compte quelque 8?000 membres à travers le Québec et oeuvrant dans plusieurs secteurs. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

SOURCE CSN

28 mai 2024 à 07:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :