Intelligence artificielle et financement - La CSN rencontre la ministre Déry

MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec n'a toujours pas de position claire sur l'intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur et l'incertitude plane toujours sur le dévoilement de la formule de financement des universités.

La CSN, la FNEEQ-CSN, la FP-CSN et la FEESP-CSN ont rencontré la ministre Pascale Déry, hier après-midi, pour lui faire part de craintes importantes et de certaines attentes quant aux enjeux qui plombent actuellement le réseau.

Au cours de la rencontre avec la ministre Déry, le groupe CSN en éducation lui a demandé d'exercer son leadership afin de créer un lieu d'échange démocratique et ouvert sur l'enjeu de l'IA, à l'abri d'une mainmise des développeurs privés. Une éducation de qualité repose avant tout sur une relation pédagogique établie entre humains.

La centrale syndicale, qui représente 45?000 personnes en enseignement supérieur, souhaite par ailleurs que le financement de base des universités et des cégeps soit augmenté avec de l'argent frais. En plus d'un sous-financement chronique, l'inflation frappe l'ensemble des établissements postsecondaires.

«?À nos yeux, il est impensable que le personnel des cégeps et des universités puisse être remplacé par des robots conversationnels?parce que les établissements manquent de financement. C'est l'avenir du Québec qui serait compromis par cette déshumanisation du travail qui affecterait inévitablement la transmission du savoir à la nouvelle génération.?»

- Caroline Senneville, présidente de la CSN?

«?Au sortir de la rencontre avec Pascale Déry, un flou persiste à propos de la vision et des actions de la ministre de l'Enseignement supérieur dans le dossier du développement effréné et sans contraintes de l'intelligence artificielle. Alors que l'IA déploie ses tentacules dans nos téléphones ainsi que dans nos classes, il y a urgence d'agir. Plus que jamais, le personnel enseignant est une "espèce menacée de déshumanisation".?»

-?Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)?

«?Le sous-financement des universités et des cégeps est criant. Dans son plus récent rapport, le Vérificateur général du Québec soulève que deux cégeps sur trois sont en mauvais état et que les investissements déjà prévus ne suffiront pas à renverser leur dégradation importante. Comment voulez-vous que le personnel de soutien dans les cégeps effectue un travail de qualité dans des établissements qui tombent littéralement en ruine?? »

-?Frédéric Brun, président par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)?

«?Nous attendons encore la nouvelle politique de financement des universités qu'on nous avait promise pour ce printemps. Les établissements d'enseignement supérieur ont besoin d'un financement accru, prévisible et équitable, qui ne dépend pas du nombre d'inscrites, d'inscrits ou de diplômé-es dans quelques secteurs jugés prioritaires par le gouvernement du moment.?»

Jessica Goldschleger, vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)?

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80?000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.?

La FEESP-CSN représente 10?000 employé-es de soutien dans le réseau de l'enseignement supérieur.

La FNEEQ-CSN regroupe quelque 35?000 membres en enseignement supérieur, à savoir les professeur-es de 45 cégeps et 12 collèges privés, ainsi que des chargé-es de cours, personnes tutrices et étudiant-es salarié-es dans onze universités québécoises.

La FP-CSN représente plus de 700 professionnèles du réseau collégial et universitaire et près de 1?500 professeur-es d'université.?

