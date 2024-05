/R E P R I S E -- Avis aux médias - Festival Go vélo Montréal : mesures de circulation et conseils pratiques pour vos déplacements/

La saison estivale prend son envol dans les rues de la métropole avec la 25e édition du Tour la nuit, vendredi 31 mai, et avec la 39e édition du Tour de l'Île de Montréal, dimanche 2 juin. En marge du Festival Go vélo Montréal, le porte-parole...

Le 26 mai 2024, le très attendu Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping s'est achevé avec succès dans le pittoresque district de Changping, à Pékin. L'événement, qui s'est déroulé du 24 au 26 mai, a attiré près de 2 600 cyclistes et amateurs...