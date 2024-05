La TD remet 1,4 million de dollars en bourses d'études à 20 élèves canadiens exceptionnels





Les Bourses d'études TD pour le leadership communautaire 2024 visent à reconnaître les élèves du pays qui contribuent à leur collectivité en faisant preuve de leadership.

TORONTO, le 28 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD) a le plaisir d'annoncer le nom des 20 élèves qui recevront une Bourse d'études TD pour le leadership communautaire 2024. Ceux-ci sont récompensés pour leur leadership, leurs réalisations et leurs contributions remarquables, qui visent à appuyer le changement, à favoriser le progrès et à aider les collectivités à prospérer. Ils laissent leur marque dans leur classe et leur collectivité, en dirigeant des programmes de perfectionnement des compétences, en aidant d'autres élèves à développer des habiletés en matière de technologie, de langue et de mathématiques, en favorisant l'appartenance à la collectivité et en dirigeant des initiatives de santé physique et mentale.

« À la TD, l'une des façons dont nous concrétisons notre but consiste à soutenir les acteurs du changement d'aujourd'hui et de demain, qui incarnent un esprit communautaire et un leadership exceptionnels et qui ont le potentiel de poser des gestes concrets dans les années à venir, explique Alicia Rose, VPA, Impact social. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque, nous sommes fiers d'offrir ce programme de bourses afin d'appuyer les élèves exceptionnels qui consacrent leur temps, leur talent et leur énergie à favoriser le changement et le progrès et qui s'apprêtent à passer à la prochaine étape de leurs études. »

Voici le nom des boursiers :

Muhammad Ahmed , Collège Miles Macdonell Collegiate, Winnipeg ( Manitoba )

Collège Miles Macdonell Collegiate, ( ) Albany Benson , Chippewa Secondary School, North Bay ( Ontario )

Chippewa Secondary School, ( ) Prisha Bhavsar , Stouffville District Secondary School, Whitchurch-Stouffville ( Ontario )

Stouffville District Secondary School, Whitchurch-Stouffville ( ) Chetanbir Brar, Garibaldi School, Maple Ridge (Colombie-Britannique)

Garibaldi School, (Colombie-Britannique) Kasey Budgell , Valmont Academy, Kings Point (Terre-Neuve-et- Labrador )

Valmont Academy, (Terre-Neuve-et- ) Omar Elgazzar , Maxwell Heights Secondary School, Oshawa ( Ontario )

Maxwell Heights Secondary School, ( ) Béatrice Girard , Cégep Limoilou, campus de Charlesbourg , Boischatel (Québec)

Cégep Limoilou, campus de , (Québec) Jackson Hurley , Charles P. Allen High School , Halifax (Nouvelle-Écosse)

, (Nouvelle-Écosse) Evan Johnson , Stratford District Secondary School, Stratford ( Ontario )

Stratford District Secondary School, ( ) Sara Kanafani , Stevenson-London Secondary, Richmond (Colombie-Britannique)

Stevenson-London Secondary, (Colombie-Britannique) Clara Misener , Perth and District Collegiate Institute, Perth ( Ontario )

and District Collegiate Institute, ( ) Alexander Mocanu , Collège Marianopolis, Montréal (Québec)

Collège Marianopolis, Montréal (Québec) Aaliyah Pirani , Western Canada High School, Calgary ( Alberta )

Western Canada High School, ( ) Ché Silvera, Upper Canada College , Toronto ( Ontario )

, ( ) Lucy Stobbe , Bishop James Mahoney High School , Saskatoon ( Saskatchewan )

Bishop , ( ) Inemesit Usoro-Udo , Saint John High School , Saint John (Nouveau-Brunswick)

Saint , (Nouveau-Brunswick) Ainsley Wood , École Kelowna Secondary, Kelowna (Colombie-Britannique)

École Kelowna Secondary, (Colombie-Britannique) Fazayl Zahra, Wetaskiwin Composite High School, Wetaskiwin ( Alberta )

Wetaskiwin Composite High School, ( ) Candice Zhong , Collège Dawson, Brossard (Québec)

Collège Dawson, (Québec) Leah Casey , École secondaire Holy Spirit, Conception Bay South (Terre-Neuve-et- Labrador )

« La Bourse d'études TD pour le leadership communautaire a changé mon expérience universitaire, déclare Besan Jadalowen, boursière en 2022-2023. Je n'avais plus à m'inquiéter du financement de mes études et du travail à temps partiel en étudiant. Maintenant que je suis diplômée, je suis heureuse de pouvoir nouer des liens avec un réseau de jeunes influenceurs qui, comme moi, souhaitent changer les choses! »

Depuis 1995, 580 élèves canadiens de niveau secondaire ont reçu une Bourse d'études TD pour le leadership communautaire pour leurs études postsecondaires, ce qui représente une somme totale de 29 millions de dollars versée par la TD. Chaque année, 20 bourses d'une valeur pouvant atteindre 70 000 $ - jusqu'à 10 000 $ pour les droits de scolarité et jusqu'à 7 500 $ pour les frais de subsistance par année, pour une période maximale de quatre ans - sont ainsi accordées à des élèves dans leur dernière année de secondaire ou de cégep (au Québec). Les boursiers ont aussi l'occasion de tisser des liens pour la vie grâce à des emplois d'été à la TD ou dans un organisme communautaire financé par celle-ci (par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir), ainsi qu'à des possibilités de mentorat et de réseautage.

Pour en savoir plus sur les boursiers de cette année ou sur le programme de bourses (critères d'admissibilité, processus de sélection), visitez le site www.td.com/bourse. La période de candidature pour 2025 débutera en septembre 2024 (en ligne).

En plus des Bourses d'études TD pour le leadership communautaire, la TD offre une bourse d'études TD pour les peuples autochtones. Dans le cadre de ce programme géré par AFOA Canada - un organisme à but non lucratif dirigé par des personnes autochtones -, la TD accorde chaque année 25 bourses d'une valeur allant jusqu'à 60 000 $, répartis sur quatre ans. Pour ce programme aussi, la période de candidature pour l'année scolaire 2025-2026 débutera en septembre 2024 (en ligne).

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'engage depuis longtemps à améliorer la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don total aux collectivités d'un milliard de dollars d'ici 2030 afin d'appuyer des initiatives axées sur nos quatre vecteurs de changement interreliés : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus, visitez le www.td.com/lapromessetdpretsaagir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

28 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :