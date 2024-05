Arcutis Canada annonce l'acceptation aux fins d'examen par Santé Canada de la présentation de la crème de roflumilast à 0,15 % pour le traitement de la dermatite atopique chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus





Soumission étayée par des données issues d'essais pivots de phase 3 démontrant une réussite du critère d'évaluation principal selon l'évaluation globale par l'investigateur (IGA) obtenue à la semaine 4





La crème de roflumilast à 0,15 % a montré des résultats positifs relativement aux principaux critères d'évaluation secondaires, dont une amélioration rapide des démangeaisons





Les résultats à long terme renforcent le profil d'innocuité et de tolérabilité de la crème de roflumilast jusqu'à 56 semaines de traitement





Environ 17 % des Canadiens souffriront de dermatite atopique à un moment ou à un autre de leur vie

TORONTO, le 28 mai 2024 /CNW/ - Arcutis Canada inc., une entreprise en phase initiale de commercialisation qui se consacre à la mise au point d'innovations significatives en immunodermatologie, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accepté d'examiner son supplément à une présentation de drogue nouvelle (SPDN) pour la crème de roflumilast à 0,15 % pour le traitement de la dermatite atopique légère à modérée chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus.

Si elle est approuvée, cette formulation de crème topique de roflumilast à prise unique quotidienne offrirait une nouvelle option thérapeutique sans stéroïdes efficace, rapide et bien tolérée permettant de prendre en charge la dermatite atopique.

La dermatite atopique, la forme la plus fréquente d'eczéma, est une maladie inflammatoire chronique et récurrente qui se caractérise par des démangeaisons intenses et une inflammation de la peau qui peuvent se manifester partout sur le corps et se présenter de façons différentes chez les nourrissons, les enfants et les adultes. La variabilité et la nature récidivante de la dermatite atopique soulignent l'importance d'une prise en charge efficace de la maladie dans l'ensemble des groupes d'âge, afin d'obtenir et de conserver un contrôle de cette dernière sans thérapie rotationnelle ni « chasser les poussées ».

« Les études INTEGUMENT ont démontré l'excellence de l'efficacité et de la tolérabilité de la crème de roflumilast à 0,15 % chez les adultes et les enfants, ce qui est particulièrement important étant donné que les patients ont besoin de plus d'options topiques non stéroïdiennes permettant de prendre en charge la dermatite atopique », explique la Dre Melinda Gooderham, directrice médicale au SKiN Centre for Dermatology et investigatrice canadienne principale dans le cadre de la phase 3 des essais pivots INTEGUMENT. « Les données de l'essai au cours duquel la crème de roflumilast était appliquée une fois par jour ont montré une amélioration en moins de 24 heures de la dermatite atopique, selon plusieurs critères d'évaluation, une amélioration rapide des symptômes et un soulagement des démangeaisons, un symptôme particulièrement invalidant pour les patients. L'association prometteuse de l'efficacité et de la tolérabilité démontrée par les résultats des essais pivots ainsi qu'un profil d'innocuité à long terme favorable suggèrent que la crème de roflumilast, si elle est approuvée, peut améliorer l'adhésion des patients, améliorer la gestion de la dermatite atopique et offrir une option correspondant aux préférences et préoccupations des patients. »

Outre le contrôle des démangeaisons et la suppression de l'inflammation, le traitement de la perturbation de la barrière cutanée constitue un aspect essentiel de la gestion de la dermatite atopique. La formulation unique de la crème de roflumilast à 0,15 % contient la technologie HydroARQMC : il s'agit d'une crème émolliente non grasse conçue pour être facilement étalée et rapidement absorbée, sans perturber la barrière cutanée qui joue un rôle capital dans le maintien de la santé de la peau chez les personnes atteintes de dermatite atopique. La crème est formulée pour respecter le pH cutané physiologique et ne contient aucun excipient ni irritant sensibilisant, tel que le propylène glycol, le polyéthylène glycol, l'alcool isopropylique, l'éthanol, ni parfum susceptible d'aggraver la sensibilité de la peau et de déclencher une réaction.

« Les patients atteints de dermatite atopique sont confrontés à des défis uniques, notamment à des problèmes importants d'inflammation cutanée et de sensibilité de la peau. Les stratégies de traitement qui tiennent compte de l'importance de la barrière cutanée peuvent contribuer à améliorer les symptômes et à réduire la fréquence des poussées. Pour la plupart des patients, le traitement topique reste la pierre angulaire de la thérapie. La crème de roflumilast à 0,15 % apparaît comme une avancée prometteuse développée en tenant compte des besoins des patients atteints de dermatite atopique, car elle est formulée sans ingrédients susceptibles de compromettre la barrière cutanée et sans allergènes de contact courants », affirme le Dr Chih?ho Hong, principal investigateur dans le cadre des essais INTEGUMENT au Canada.



« L'annonce faite aujourd'hui constitue un autre jalon notable pour Arcutis Canada, tout comme la troisième présentation du roflumilast topique aux fins d'examen par Santé Canada. Nous sommes déterminés à tenir la promesse que nous avons faite aux Canadiennes et aux Canadiens en lançant des avancées significatives qui répondent à leurs besoins. Une collaboration étroite avec la communauté médicale nous permet d'obtenir des connaissances précieuses sur le vécu des patients et la façon dont les traitements que nous commercialisons peuvent permettre de surmonter efficacement les limitations actuelles », déclare Jamie Lewis, vice-président et directeur général, Arcutis Canada, Inc. « Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance aux patients ayant participé aux études, aux investigateurs dévoués qui collaborent avec nous pour offrir des solutions novatrices, et à l'équipe exceptionnelle d'Arcutis qui a rendu possible cette réalisation. »

Le SPDN comprend des données issues des essais « INterventional Trial EvaluatinG ro?UMilast cream for the treatmENt of aTopic dermatitis » (essai interventionnel évaluant la crème au roflumilast pour le traitement de la dermatite atopique) (INTEGUMENT-1 et INTEGUMENT-2), deux essais de phases 3 identiques, un groupe parallèle, en double aveugle, contrôlés par l'excipient, au cours desquels la crème de ro?umilast à 0,15 % ou l'excipient a été appliqué une fois par jour pendant quatre semaines à des sujets âgés de 6 ans ou plus atteints de dermatite atopique légère à modérée dont l'étendue était supérieure ou égale à 3 % de la surface corporelle.

Les deux études ont atteint avec succès le critère d'évaluation principal évaluant le taux de réussite selon l'évaluation globale par l'investigateur (IGA), défini comme un pointage validé de « disparition complète » ou « disparition quasi complète », plus une amélioration de 2 grades par rapport au départ, à la semaine 4 (INTEGUMENT-1 : 32 % pour la crème de roflumilast par rapport à 15,2 % pour l'excipient; P < 0,0001; INTEGUMENT-2 : 28,9 % pour la crème de roflumilast par rapport à 12 % pour l'excipient; P < 0,0001).

Plus de 30 % des sujets traités par la crème de roflumilast dans chaque étude ont obtenu des résultats satisfaisants selon l'échelle d'évaluation numérique des pires démangeaisons (WI-NRS) à la semaine 4. L'efficacité des résultats selon la WI-NRS est définie comme une réduction d'au moins 4 points sur l'échelle WI-NRS qui va de 0 (aucune démangeaison) à 10 (la pire démangeaison imaginable) (chez les sujets âgés de 12 ans et plus dont le pointage de départ était d'au moins 4 sur l'échelle). On a constaté une amélioration rapide et importante des démangeaisons chez les sujets traités par la crème de roflumilast à 0,15 % par rapport à ceux traités avec l'excipient, 24 heures seulement après la première application, comme le mesure le changement de la moyenne quadratique minimale par rapport au départ dans les pointages quotidiens sur l'échelle WI-NRS entre les deux groupes (P nominal < 0,05).

Dans les deux études, environ 40 % des enfants et des adultes traités par la crème de roflumilast à 0,15 % ont atteint un pointage validé de « disparition complète » (0) ou « disparition quasi complète » (1), selon l'évaluation globale par l'investigateur de la dermatite atopique, à la semaine 4 (INTEGUMENT-1 : 41,5 % par rapport à 25,2 %, P < 0,0001; INTEGUMENT-2 : 39 % par rapport à 16,9 %, P < 0,0001), avec amélioration notable dès la semaine 1 (P < 0,0001).

En outre, plus de 40 % des enfants et des adultes traités par la crème de roflumilast à 0,15 % ont obtenu une réduction de 75 % de l'index de sévérité et d'étendue de l'eczéma (EASI-75) à la semaine 4 par rapport aux sujets ayant reçu l'excipient (INTEGUMENT-1 : 43,2 % par rapport à 22,0 %, P < 0,0001; INTEGUMENT-2 : 42,0 % par rapport à 19,7 %, P < 0,0001). Des améliorations importantes de l'EASI-75 ont été observées grâce à l'application de la crème de roflumilast à 0,15 % dès la semaine 1 dans les deux études (P nominal = 0,0006; P nominal = 0,0329).

La crème de roflumilast à 0,15 % a été, en général, bien tolérée. L'incidence des effets indésirables apparus au cours du traitement était faible au sein du groupe ayant pris le traitement actif et de celui ayant pris l'excipient, la plupart des effets ayant été évalués comme étant d'intensité légère à modérée. Au cours des essais pivots combinés de phase 3, aucun effet indésirable n'a été constaté chez plus de 2,9 % des sujets de l'un ou l'autre des groupes. Parmi les effets indésirables les plus fréquents, des maux de tête (2,9 %), des nausées (1,9 %), des douleurs au point d'application (1,5 %), des diarrhées (1,5 %), et des vomissements (1,5 %) ont été observés.

La présentation à Santé Canada est également étayée par des données issues d'une étude de dosage de phase 2, d'une étude de prolongation ouverte au cours de laquelle les patients ont suivi le traitement pendant une durée maximale de 52 semaines, ainsi que deux études pharmacocinétiques de phase 1.

À propos du roflumilast topique

Arcutis développe des préparations de crème et de mousse topiques de roflumilast, un inhibiteur très puissant et sélectif de la PDE4 qui fait l'objet d'études en tant que traitement topique non stéroïdien à prise unique quotidienne pour de multiples affections dermatologiques. La PDE4 - une cible établie en dermatologie - est une enzyme intracellulaire qui augmente la production de médiateurs pro-inflammatoires et diminue la production de médiateurs anti-inflammatoires.

La crème de roflumilast à 0,3 % (PrZORYVEMC) est approuvée au Canada pour le traitement topique du psoriasis en plaques, y compris dans les zones intertrigineuses, chez les patients âgés de 12 ans et plus. Aux États-Unis, la même indication a été récemment étendue aux patients âgés de 6 ans et plus. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la crème de roflumilast à 0,3 %, y compris des informations relatives à la posologie et à l'innocuité, veuillez consulter la monographie canadienne de ZORYVE ici.

La mousse de roflumilast est une formulation de roflumilast à prise unique quotidienne que la société développe pour la dermatite séborrhéique et le psoriasis du cuir chevelu et du corps. La mousse de roflumilast à 0,3 % fait l'objet d'un examen par Santé Canada pour le traitement topique de la dermatite séborrhéique chez les adultes et les adolescents âgés de 9 ans et plus, cet examen est étayé par les résultats cliniques des essais de phase 2 et de phase 3 d'Arcutis portant sur la dermatite séborrhéique. La mousse de roflumilast à 0,3 % a été approuvée pour le traitement de la dermatite séborrhéique chez les personnes âgées de 9 ans et plus par la Food and Drug Administration (FDA) des États?Unis en décembre 2023, sur la base de l'analyse des données de sécurité et d'efficacité de ces essais.

À propos de la dermatite atopique

La dermatite atopique est une affection cutanée génétiquement prédisposée qui débute souvent dans l'enfance, mais elle peut survenir à tout moment au cours de la vie. Les symptômes caractéristiques de la dermatite atopique sont les démangeaisons et la sécheresse de la peau (xérose) qui affecte autant la peau touchée (lésée) que non touchée (non lésée).

La dermatite atopique est associée à de profondes répercussions sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes et de leurs soignants, notamment des taux élevés de troubles du sommeil et un risque accru de troubles de santé mentale. On estime que 17 % des Canadiennes et Canadiens seront atteints de cette affection au cours de leur viei.

À propos d'Arcutis

Arcutis Canada Inc. est une filiale d'Arcutis Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq : ARQT), une société de dermatologie médicale qui se fait le champion de l'innovation significative pour répondre aux besoins urgents des personnes atteintes de maladies et d'affections dermatologiques à médiation immunitaire. S'engageant à résoudre les problèmes les plus persistants des patients en dermatologie, Arcutis dispose d'un portefeuille en pleine expansion qui exploite sa plateforme de développement dermatologique unique, associée à son expertise en dermatologie, pour élaborer des traitements différenciés contre des cibles validées sur le plan biologique. La plateforme de développement d'Arcutis en dermatologie comprend une importante gamme de produits en développement et plusieurs programmes cliniques pour diverses maladies dermatologiques inflammatoires, y compris le psoriasis du cuir chevelu et du corps, la dermatite atopique, la dermatite séborrhéique et l'alopécie areata. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.arcutis.ca.

Déclarations prospectives

Arcutis vous avertit que les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les attentes actuelles de la société. Elles comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la possibilité que la crème de roflumilast soit approuvée par Santé Canada pour le traitement des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique, la possibilité que la crème de roflumilast améliore les options de traitement de la dermatite atopique, le potentiel des résultats de l'utilisation en conditions réelles de la crème de roflumilast, et la possibilité pour la crème de roflumilast de faire progresser la norme de soins pour le traitement de la dermatite atopique et d'autres affections dermatologiques inflammatoires. Ces déclarations sont soumises à des risques substantiels, connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, notre rendement ou nos réalisations diffèrent grandement des informations exprimées ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des différences dans nos résultats réels comprennent les risques inhérents à notre activité, le remboursement et l'accès à nos produits, l'incidence de la concurrence et d'autres facteurs importants abordés dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de notre formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 27 février 2024, ainsi que de tout dépôt ultérieur auprès de la SEC. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour les renseignements contenus dans le présent document pour refléter les événements ou les circonstances à venir, même si de nouveaux renseignements deviennent disponibles. Toutes les déclarations prospectives sont couvertes dans leur intégralité par cette mise en garde, qui est faite en vertu des dispositions refuges de la Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux titres privés) de 1995.

1. Association canadienne de dermatologie : Eczéma. Accessible à l'adresse : https://dermatologue.ca/patients-et-grand-public/peau/eczema/. Consultée le 22 mai 2024

28 mai 2024 à 07:00

