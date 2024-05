Industrie aéronautique - Longue grève en vue chez Safran

Les Ressources Yorbeau inc. (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé l'acquisition de la participation indivise restante de 20 % (la « participation minoritaire ») dans certains claims qui composent une partie de la...

Le gouvernement du Québec n'a toujours pas de position claire sur l'intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur et l'incertitude plane toujours sur le dévoilement de la formule de financement des universités. La CSN, la FNEEQ-CSN, la...